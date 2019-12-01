Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
1:2
Второй тайм: 51'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
9' Гол
Хауген Фредрик
1:1
16' Гол
Торстведт Кристиан
1:2
39' Гол
Johnny Furdal
51'
1
Опдаль
Хокон
17
Соренсен
Гилли
3
Вормгор
Вито
4
Christian
Rismark
21
Кристиансен
Рубен
8
Хауген
Фредрик
16
Йенсен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
5
Грогор
Томас
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
8
Johnny
Furdal
24
Kristoffer
Loekberg
28
Торстведт
Кристиан
20
Ylldren
Ibrahimaj
29
Benjamin
Kaellman
7
Бютюки
Зюмер
Бранн
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

9'
Хауген Фредрик
1:0
16'
1:1
Торстведт Кристиан
(Бютюки Зюмер)
39'
1:2
Johnny Furdal
(Benjamin Kaellman)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт
Сарпсборг-08 1:1 Бранн Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём
Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Товарищеские матчи Викинг 2:4 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген
Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 30 21 5 4 70 - 29 68
2. Будё-Глимт 0:2 30 15 9 6 62 - 42 54
3. Одд 1:1 30 15 8 7 45 - 37 53
4. Русенборг 0:1 30 13 10 7 50 - 40 49
5. Викинг 2:1 30 13 8 9 52 - 42 47
6. Стабек 1:0 30 11 9 10 38 - 35 42
7. Кристиансунд 1:1 30 11 9 10 41 - 40 42
8. Бранн 1:2 30 10 10 10 32 - 34 40
9. Хёугесунн 1:1 30 8 14 8 41 - 37 38
10. Волеренга 0:0 30 8 11 11 39 - 43 35
11. Ранхейм 1:0 30 8 6 16 35 - 52 30
12. Стрёмсгодсет 1:1 30 7 9 14 40 - 54 30
13. Лиллестрём 0:0 30 7 9 14 32 - 47 30
14. Сарпсборг-08 0:0 30 5 15 10 30 - 40 30
15. Тромсё 0:1 30 8 5 17 38 - 58 29
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Johnny Furdal бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Торстведт Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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