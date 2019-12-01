Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
9' ГолХауген Фредрик
1:1
16' ГолТорстведт Кристиан
1:2
39' ГолJohnny Furdal
16
Йенсен
Рубен
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Карадас АзарНападающий
-
-
41 Mikal Kvinge
-
32 Emil Kalsaas
-
-
-
12 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
9'
1:0
16'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +4 =8 -8Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт
Сарпсборг-08 1:1 Бранн Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн Бранн 0:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём
Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн
Последние игры между собой
Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|30
|21
|5
|4
|70 - 29
|68
|2.
|Будё-Глимт
|0:2
|30
|15
|9
|6
|62 - 42
|54
|3.
|Одд
|1:1
|30
|15
|8
|7
|45 - 37
|53
|4.
|Русенборг
|0:1
|30
|13
|10
|7
|50 - 40
|49
|5.
|Викинг
|2:1
|30
|13
|8
|9
|52 - 42
|47
|6.
|Стабек
|1:0
|30
|11
|9
|10
|38 - 35
|42
|7.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|11
|9
|10
|41 - 40
|42
|8.
|Бранн
|1:2
|30
|10
|10
|10
|32 - 34
|40
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|30
|8
|14
|8
|41 - 37
|38
|10.
|Волеренга
|0:0
|30
|8
|11
|11
|39 - 43
|35
|11.
|Ранхейм
|1:0
|30
|8
|6
|16
|35 - 52
|30
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|30
|7
|9
|14
|40 - 54
|30
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|30
|5
|15
|10
|30 - 40
|30
|15.
|Тромсё
|0:1
|30
|8
|5
|17
|38 - 58
|29
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
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