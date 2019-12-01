Норвегия: Типпелиген 2019
Мольде
2:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Акер
Будё-Глимт
1:0
8' ГолДжеймс Леке
2:0
37' ГолБолли Матис
19
Хестад
Эйрик
30
Болли
Матис
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
-
20 Henry Wingo
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
15 Runar Hauge
-
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
8'
1:0
37'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +13 =4 -3Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде
Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =7 -3Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Русенборг 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Бранн 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Мольде: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|30
|21
|5
|4
|70 - 29
|68
|2.
|Будё-Глимт
|0:2
|30
|15
|9
|6
|62 - 42
|54
|3.
|Одд
|1:1
|30
|15
|8
|7
|45 - 37
|53
|4.
|Русенборг
|0:1
|30
|13
|10
|7
|50 - 40
|49
|5.
|Викинг
|2:1
|30
|13
|8
|9
|52 - 42
|47
|6.
|Стабек
|1:0
|30
|11
|9
|10
|38 - 35
|42
|7.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|11
|9
|10
|41 - 40
|42
|8.
|Бранн
|1:2
|30
|10
|10
|10
|32 - 34
|40
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|30
|8
|14
|8
|41 - 37
|38
|10.
|Волеренга
|0:0
|30
|8
|11
|11
|39 - 43
|35
|11.
|Ранхейм
|1:0
|30
|8
|6
|16
|35 - 52
|30
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|30
|7
|9
|14
|40 - 54
|30
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|30
|5
|15
|10
|30 - 40
|30
|15.
|Тромсё
|0:1
|30
|8
|5
|17
|38 - 58
|29
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
Загрузка...