Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Мольде
2:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
8' Гол
Джеймс Леке
2:0
37' Гол
Болли Матис
53'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
4
Габриэльсен
Рубен
5
Форрен
Вегард
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
19
Хестад
Эйрик
15
Кристенсен
Тобиас
30
Болли
Матис
10
Джеймс
Леке
1
Ricardo
Friedrich
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
14
Ulrik
Saltnes
7
Patrick
Berg
26
Эвьен
Хэкон
10
Philip
Zinckernagel
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
11
Хёуге
Йенс
Мольде
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

8'
Джеймс Леке
(Кристенсен Тобиас)
1:0
37'
Болли Матис
(Хёуген Кристоффер)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде
Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Русенборг 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Бранн 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Мольде: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт 3:2 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи
Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 30 21 5 4 70 - 29 68
2. Будё-Глимт 0:2 30 15 9 6 62 - 42 54
3. Одд 1:1 30 15 8 7 45 - 37 53
4. Русенборг 0:1 30 13 10 7 50 - 40 49
5. Викинг 2:1 30 13 8 9 52 - 42 47
6. Стабек 1:0 30 11 9 10 38 - 35 42
7. Кристиансунд 1:1 30 11 9 10 41 - 40 42
8. Бранн 1:2 30 10 10 10 32 - 34 40
9. Хёугесунн 1:1 30 8 14 8 41 - 37 38
10. Волеренга 0:0 30 8 11 11 39 - 43 35
11. Ранхейм 1:0 30 8 6 16 35 - 52 30
12. Стрёмсгодсет 1:1 30 7 9 14 40 - 54 30
13. Лиллестрём 0:0 30 7 9 14 32 - 47 30
14. Сарпсборг-08 0:0 30 5 15 10 30 - 40 30
15. Тромсё 0:1 30 8 5 17 38 - 58 29
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Болли Матис бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...