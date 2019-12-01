Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
1:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Одд
0'
1:0
22' Пенальти
Niklas Sandberg I
23' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
1:1
27' Гол
Markus Andre Kaasa
49' Желтая карточка
Markus Andre Kaasa
53'
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
2
Бергквист
Даг
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
11
Martin
Samuelsen1
33
Kristoffer
Velde
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
5
Риса
Бирк
17
Markus
Andre
Kaasa
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
14
Нордквелле
Фредрик
16
Joshua
Kitolano
22
Борвен
Торгейр
11
Рашани
Эльбасан
Хёугесунн
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

22'
Niklas Sandberg I
1:0
23'
 
Олдруп-Йенсен Фредрик
27'
1:1
Markus Andre Kaasa
49'
 
Markus Andre Kaasa

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн
Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн
Одд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Mjondalen1 Одд 0:3 Хёугесунн
Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Одд 0:3 Хёугесунн Кубок Одд 3:1 Хёугесунн Типпелиген Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген
Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 30 21 5 4 70 - 29 68
2. Будё-Глимт 0:2 30 15 9 6 62 - 42 54
3. Одд 1:1 30 15 8 7 45 - 37 53
4. Русенборг 0:1 30 13 10 7 50 - 40 49
5. Викинг 2:1 30 13 8 9 52 - 42 47
6. Стабек 1:0 30 11 9 10 38 - 35 42
7. Кристиансунд 1:1 30 11 9 10 41 - 40 42
8. Бранн 1:2 30 10 10 10 32 - 34 40
9. Хёугесунн 1:1 30 8 14 8 41 - 37 38
10. Волеренга 0:0 30 8 11 11 39 - 43 35
11. Ранхейм 1:0 30 8 6 16 35 - 52 30
12. Стрёмсгодсет 1:1 30 7 9 14 40 - 54 30
13. Лиллестрём 0:0 30 7 9 14 32 - 47 30
14. Сарпсборг-08 0:0 30 5 15 10 30 - 40 30
15. Тромсё 0:1 30 8 5 17 38 - 58 29
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Markus Andre Kaasa получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Markus Andre Kaasa бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Олдруп-Йенсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Niklas Sandberg из команды Хёугесунн забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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