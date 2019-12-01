Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
22' ПенальтиNiklas Sandberg I
23' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
1:1
27' ГолMarkus Andre Kaasa
49' Желтая карточкаMarkus Andre Kaasa
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
22'
27'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =9 -5Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн
Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн
Одд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Mjondalen1 Одд 0:3 Хёугесунн
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|30
|21
|5
|4
|70 - 29
|68
|2.
|Будё-Глимт
|0:2
|30
|15
|9
|6
|62 - 42
|54
|3.
|Одд
|1:1
|30
|15
|8
|7
|45 - 37
|53
|4.
|Русенборг
|0:1
|30
|13
|10
|7
|50 - 40
|49
|5.
|Викинг
|2:1
|30
|13
|8
|9
|52 - 42
|47
|6.
|Стабек
|1:0
|30
|11
|9
|10
|38 - 35
|42
|7.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|11
|9
|10
|41 - 40
|42
|8.
|Бранн
|1:2
|30
|10
|10
|10
|32 - 34
|40
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|30
|8
|14
|8
|41 - 37
|38
|10.
|Волеренга
|0:0
|30
|8
|11
|11
|39 - 43
|35
|11.
|Ранхейм
|1:0
|30
|8
|6
|16
|35 - 52
|30
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|30
|7
|9
|14
|40 - 54
|30
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|30
|5
|15
|10
|30 - 40
|30
|15.
|Тромсё
|0:1
|30
|8
|5
|17
|38 - 58
|29
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
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