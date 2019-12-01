Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:0
Перерыв

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
20' Желтая карточка
Simen Rafn
39' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
1
Марко
Марич
II
5
Simen
Rafn
6
Тамм
Йоонас
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
7
Густавссон
Даниэль
8
Ifeanyi
Mathew
23
Daniel
A.
Pedersen
33
Aleksander
Melgalvis
88
Смарасон
Арнор
10
Ольсен
Томас
30
Летелье
Александр
20
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
5
Гуннарссон
Никлас
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
48
Лафферти
Кайл
45
Ларсен
Йорген
Лиллестрём
4-4-1-1
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

20'
Simen Rafn
 
39'
 
Захариассен Кристоффер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга
Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Mjondalen1 0:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сарпсборг-08: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи
Лиллестрём 3:2 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Сарпсборг-08 Кубок НМ Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 30 21 5 4 70 - 29 68
2. Будё-Глимт 0:2 30 15 9 6 62 - 42 54
3. Одд 1:1 30 15 8 7 45 - 37 53
4. Русенборг 0:1 30 13 10 7 50 - 40 49
5. Викинг 2:1 30 13 8 9 52 - 42 47
6. Стабек 1:0 30 11 9 10 38 - 35 42
7. Кристиансунд 1:1 30 11 9 10 41 - 40 42
8. Бранн 1:2 30 10 10 10 32 - 34 40
9. Хёугесунн 1:1 30 8 14 8 41 - 37 38
10. Волеренга 0:0 30 8 11 11 39 - 43 35
11. Ранхейм 1:0 30 8 6 16 35 - 52 30
12. Стрёмсгодсет 1:1 30 7 9 14 40 - 54 30
13. Лиллестрём 0:0 30 7 9 14 32 - 47 30
14. Сарпсборг-08 0:0 30 5 15 10 30 - 40 30
15. Тромсё 0:1 30 8 5 17 38 - 58 29
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Захариассен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Симен Рафн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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