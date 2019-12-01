Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:0
Перерыв
Стадион: Аараасен
Сарпсборг-08
20' Желтая карточкаSimen Rafn
39' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Аскар АрминНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Волеренга
Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +3 =10 -7Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Mjondalen1 0:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сарпсборг-08: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лиллестрём 3:2 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Сарпсборг-08 Кубок НМ Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|30
|21
|5
|4
|70 - 29
|68
|2.
|Будё-Глимт
|0:2
|30
|15
|9
|6
|62 - 42
|54
|3.
|Одд
|1:1
|30
|15
|8
|7
|45 - 37
|53
|4.
|Русенборг
|0:1
|30
|13
|10
|7
|50 - 40
|49
|5.
|Викинг
|2:1
|30
|13
|8
|9
|52 - 42
|47
|6.
|Стабек
|1:0
|30
|11
|9
|10
|38 - 35
|42
|7.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|11
|9
|10
|41 - 40
|42
|8.
|Бранн
|1:2
|30
|10
|10
|10
|32 - 34
|40
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|30
|8
|14
|8
|41 - 37
|38
|10.
|Волеренга
|0:0
|30
|8
|11
|11
|39 - 43
|35
|11.
|Ранхейм
|1:0
|30
|8
|6
|16
|35 - 52
|30
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|30
|7
|9
|14
|40 - 54
|30
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|30
|7
|9
|14
|32 - 47
|30
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|30
|5
|15
|10
|30 - 40
|30
|15.
|Тромсё
|0:1
|30
|8
|5
|17
|38 - 58
|29
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
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