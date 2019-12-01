Китай: Суперлига 2019
Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Женжу Ханггай
Гуанчжоу Фули
10' Желтая карточкаGong Zhang
19
Guoming
Wang
25
Hao
Chen
III
21
Суй
Донглу
4
Xuan
Han
28
Ма
Ксянгью
26
Шангуань
Ван
29
Ivo
I
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Tixiang
Li
10
Саба
Диа
13
Chugui
Ye
11
Хайфэн
Дин
29
Чжи
Сяо
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
21 Суй ДонглуЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
- Защитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
26 Шангуань ВанПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Yao LuЗащитник
-
22 Wei LongЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
20 Dong Han
-
24 Heng Liu
-
-
11 Zhao Ke
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
35 Tixiang LiЗащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хайфэн ДинПолузащитник
-
29 Чжи СяоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Lin LuПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
40 Weiming Chen
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +5 =3 -12Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|30
|22
|4
|4
|65 - 24
|70
|2.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|30
|22
|1
|7
|57 - 25
|67
|3.
|Шанхай СИПГ
|1:0
|30
|20
|6
|4
|57 - 26
|66
|4.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|30
|16
|6
|8
|54 - 32
|54
|5.
|Цзянсу Сунин
|1:0
|30
|15
|8
|7
|59 - 41
|53
|6.
|Ухань Чжоэр
|0:1
|30
|12
|8
|10
|40 - 40
|44
|7.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|30
|11
|6
|13
|41 - 45
|39
|8.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|30
|10
|9
|11
|40 - 46
|39
|9.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|30
|9
|10
|11
|36 - 45
|37
|10.
|Далянь Ифан
|0:0
|30
|9
|9
|12
|42 - 51
|36
|11.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|30
|9
|6
|15
|54 - 71
|33
|12.
|Хэбей Форчун
|1:0
|30
|9
|6
|15
|36 - 54
|33
|13.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|30
|8
|7
|15
|43 - 54
|31
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|0:1
|30
|4
|13
|13
|40 - 52
|25
|15.
|Шеньчжень
|0:1
|30
|4
|9
|17
|31 - 52
|21
|16.
|Пекин Женьхе
|0:0
|30
|3
|6
|21
|26 - 63
|15
Загрузка...