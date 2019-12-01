Китай: Суперлига 2019

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Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
10' Желтая карточка
Gong Zhang
31'
19
Guoming
Wang
7
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
21
Суй
Донглу
4
Xuan
Han
13
Abduwal
Ablet
28
Ма
Ксянгью
26
Шангуань
Ван
29
Ivo
I
10
Бассогог
Кристиан
37
Каранга
Фернандо
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Tixiang
Li
10
Саба
Диа
13
Chugui
Ye
4
Gong
Zhang
6
Yunlong
Fan
11
Хайфэн
Дин
29
Чжи
Сяо
7
Захави
Эран
Хэнань Цзянье
5-3-2
Гуанчжоу Фули
3-5-2

Ход матча

10'
 
Gong Zhang

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 30 22 4 4 65 - 24 70
2. Бэйцзин Гоань 0:1 30 22 1 7 57 - 25 67
3. Шанхай СИПГ 1:0 30 20 6 4 57 - 26 66
4. Шаньдун Лунэн 1:0 30 16 6 8 54 - 32 54
5. Цзянсу Сунин 1:0 30 15 8 7 59 - 41 53
6. Ухань Чжоэр 0:1 30 12 8 10 40 - 40 44
7. Тянцзинь Тэда 0:0 30 11 6 13 41 - 45 39
8. Хэнань Цзянье 0:0 30 10 9 11 40 - 46 39
9. Чуньцинь Лифан 0:0 30 9 10 11 36 - 45 37
10. Далянь Ифан 0:0 30 9 9 12 42 - 51 36
11. Гуанчжоу Фули 0:0 30 9 6 15 54 - 71 33
12. Хэбей Форчун 1:0 30 9 6 15 36 - 54 33
13. Шанхай Шэньхуа 0:0 30 8 7 15 43 - 54 31
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 0:1 30 4 13 13 40 - 52 25
15. Шеньчжень 0:1 30 4 9 17 31 - 52 21
16. Пекин Женьхе 0:0 30 3 6 21 26 - 63 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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