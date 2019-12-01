Китай: Суперлига 2019

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Шанхай СИПГ
2:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Шеньчжень
0'
1:0
10' Гол
Арнаутович Марко
2:0
29' Гол
Халк Живанилдо
31'
1
Цзюнь-Лин
Янь
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
15
Chuangyi
Lin
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
10
Халк
Живанилдо
7
Арнаутович
Марко
37
Binbin
Chen
23
Guo
Wei
17
Xin
Zhou2
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
15
Zhen
Ge
31
Yuanyi
Li
26
Qiang
Jin
10
Сельнес
Оле
9
Harold
Preciado
40
Соуза
Диего
II
19
Chengkuai
Wang
Шанхай СИПГ
4-3-3
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

10'
Арнаутович Марко
(Оскар дос Сантос)
1:0
29'
Халк Живанилдо
(Арнаутович Марко)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ
Шеньчжень Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 30 22 4 4 65 - 24 70
2. Бэйцзин Гоань 0:1 30 22 1 7 57 - 25 67
3. Шанхай СИПГ 1:0 30 20 6 4 57 - 26 66
4. Шаньдун Лунэн 1:0 30 16 6 8 54 - 32 54
5. Цзянсу Сунин 1:0 30 15 8 7 59 - 41 53
6. Ухань Чжоэр 0:1 30 12 8 10 40 - 40 44
7. Тянцзинь Тэда 0:0 30 11 6 13 41 - 45 39
8. Хэнань Цзянье 0:0 30 10 9 11 40 - 46 39
9. Чуньцинь Лифан 0:0 30 9 10 11 36 - 45 37
10. Далянь Ифан 0:0 30 9 9 12 42 - 51 36
11. Гуанчжоу Фули 0:0 30 9 6 15 54 - 71 33
12. Хэбей Форчун 1:0 30 9 6 15 36 - 54 33
13. Шанхай Шэньхуа 0:0 30 8 7 15 43 - 54 31
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 0:1 30 4 13 13 40 - 52 25
15. Шеньчжень 0:1 30 4 9 17 31 - 52 21
16. Пекин Женьхе 0:0 30 3 6 21 26 - 63 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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