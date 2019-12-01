Китай: Суперлига 2019
Шанхай СИПГ
2:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Шанхай Интернешнл
Шеньчжень
1:0
10' ГолАрнаутович Марко
2:0
29' ГолХалк Живанилдо
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
15
Chuangyi
Lin
37
Binbin
Chen
23
Guo
Wei
17
Xin
Zhou2
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
15
Zhen
Ge
31
Yuanyi
Li
26
Qiang
Jin
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Binbin ChenНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
-
12 Haowen Li
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
17 Xin Zhou2Защитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
24 Имин ЛюЗащитник
-
15 Zhen GeЗащитник
-
31 Yuanyi LiПолузащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
-
12 John MaryНападающий
-
58 Baixu Xiang
-
-
21 Jingyuan Cai
-
16 Жоу Яюн
-
32 Fujun Chen
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
29'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =7 -3Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ
Шеньчжень Последние 20 матчей: +1 =7 -12Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|30
|22
|4
|4
|65 - 24
|70
|2.
|Бэйцзин Гоань
|0:1
|30
|22
|1
|7
|57 - 25
|67
|3.
|Шанхай СИПГ
|1:0
|30
|20
|6
|4
|57 - 26
|66
|4.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|30
|16
|6
|8
|54 - 32
|54
|5.
|Цзянсу Сунин
|1:0
|30
|15
|8
|7
|59 - 41
|53
|6.
|Ухань Чжоэр
|0:1
|30
|12
|8
|10
|40 - 40
|44
|7.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|30
|11
|6
|13
|41 - 45
|39
|8.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|30
|10
|9
|11
|40 - 46
|39
|9.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|30
|9
|10
|11
|36 - 45
|37
|10.
|Далянь Ифан
|0:0
|30
|9
|9
|12
|42 - 51
|36
|11.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|30
|9
|6
|15
|54 - 71
|33
|12.
|Хэбей Форчун
|1:0
|30
|9
|6
|15
|36 - 54
|33
|13.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|30
|8
|7
|15
|43 - 54
|31
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|0:1
|30
|4
|13
|13
|40 - 52
|25
|15.
|Шеньчжень
|0:1
|30
|4
|9
|17
|31 - 52
|21
|16.
|Пекин Женьхе
|0:0
|30
|3
|6
|21
|26 - 63
|15
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