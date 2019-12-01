Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:0
Первый тайм: 42'
Сан-Паулу
0' 42'
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
5
Мичел
Феррейра
8
Майкон
Тьяго
25
Pepe3
23
Alisson
II
11
Эвертон
Соарес
18
Лусиано
Невес
23
Thiago
Xavier3
20
Хуанфран
Торрес
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
13
Luan5
39
Antony
12
Витор
Буэно
9
Pablo
I
Гремио
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-5-1

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио
Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама Сеара 1:1 Сан-Паулу Сантос 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо
Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 1:0 36 21 8 7 55 - 32 71
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Гремио 0:0 36 17 9 10 57 - 36 60
5. Атлетико Паранаэнсе 36 17 9 10 50 - 32 60
6. Сан-Паулу 0:0 36 15 13 8 35 - 25 58
7. Интернасьональ 36 15 9 12 41 - 36 54
8. Коринтианс 1:2 36 13 14 9 40 - 32 53
9. Форталеза 36 14 7 15 48 - 48 49
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 1:1 36 11 13 12 41 - 40 46
12. Атлетико Минейро 2:1 36 12 9 15 42 - 47 45
13. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
14. Ботафого Рибейрао 36 13 3 20 30 - 42 42
15. Флуминенсе 36 11 9 16 36 - 45 42
16. Сеара 36 10 8 18 35 - 39 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 1:1 36 8 9 19 23 - 52 33
19. Шапекоэнсе 0:1 36 6 10 20 27 - 50 28
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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