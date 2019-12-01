Бразилия: Серия A 2019
12
Кортез
Бруно
25
Pepe3
23
Alisson
II
3
Bruno
VI
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
13
Luan5
39
Antony
12
Витор
Буэно
9
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Нападающий
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
-
-
-
-
13 Romulo1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
39 AntonyПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 RanielНападающий
- Нападающий
-
11 Helio Junio
-
-
16 Leo Natel
-
-
-
14 Lizeiro
-
40 Lucas Perri
-
25 Hudson1
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио
Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама Сеара 1:1 Сан-Паулу Сантос 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Чемпионат Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|1:0
|36
|21
|8
|7
|55 - 32
|71
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Гремио
|0:0
|36
|17
|9
|10
|57 - 36
|60
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|17
|9
|10
|50 - 32
|60
|6.
|Сан-Паулу
|0:0
|36
|15
|13
|8
|35 - 25
|58
|7.
|Интернасьональ
|36
|15
|9
|12
|41 - 36
|54
|8.
|Коринтианс
|1:2
|36
|13
|14
|9
|40 - 32
|53
|9.
|Форталеза
|36
|14
|7
|15
|48 - 48
|49
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|1:1
|36
|11
|13
|12
|41 - 40
|46
|12.
|Атлетико Минейро
|2:1
|36
|12
|9
|15
|42 - 47
|45
|13.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|14.
|Ботафого Рибейрао
|36
|13
|3
|20
|30 - 42
|42
|15.
|Флуминенсе
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|16.
|Сеара
|36
|10
|8
|18
|35 - 39
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|1:1
|36
|8
|9
|19
|23 - 52
|33
|19.
|Шапекоэнсе
|0:1
|36
|6
|10
|20
|27 - 50
|28
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
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