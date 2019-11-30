Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Второй тайм: 70'
Интернасьональ
52' Желтая карточкаAlex Santana II
57' Желтая карточкаMauro Joel Carli
61' Желтая карточкаRodrigo I
31
Yuri
VI
28
Rhuan
Castro
6
Uendel
19
Rodrigo
I
77
Paraguaio
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Rhuan CastroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Lucas Campos
-
26 Lucas Barros
-
-
27 Rickson
-
-
18 Igor Cassio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
-
20 Emerson2
-
-
-
33 Gustavo1
-
45 Bruno Fuchs
Ход матча
52'
57'
61'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =2 -12Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =6 -8Интернасьональ 1:2 Гойяс Интернасьональ 2:2 Форталеза Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе
Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|35
|19
|11
|5
|53 - 28
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|36
|17
|9
|10
|49 - 31
|60
|5.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|6.
|Сан-Паулу
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|0:0
|36
|14
|10
|12
|40 - 36
|52
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Форталеза
|35
|13
|7
|15
|46 - 47
|46
|11.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|12.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|36
|13
|4
|19
|30 - 41
|43
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|16.
|Сеара
|0:0
|36
|10
|8
|18
|34 - 38
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|35
|8
|8
|19
|22 - 51
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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