Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:0
Второй тайм: 70'
Интернасьональ
0'
52' Желтая карточка
Alex Santana II
57' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
61' Желтая карточка
Rodrigo I
70'
1
Roberto
Fernandes1
13
Fernando
Costanza
14
Marcelo
Conceicao
3
Mauro
Joel
Carli
31
Yuri
VI
8
Cicero
II
9
Luiz
Fernando
IV
5
Joao
Paulo
I
10
Alex
Santana
II
28
Rhuan
Castro
7
Соуза
Диего
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
77
Paraguaio
17
Неилтон
Мейра
88
Patrick
I
9
Герреро
Паоло
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

52'
Alex Santana II
 
57'
Mauro Joel Carli
 
60'
 
Gustavo1
Patrick I
61'
 
Rodrigo I
67'
Марсиньо Силва
Fernando Costanza
 

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Интернасьональ 1:2 Гойяс Интернасьональ 2:2 Форталеза Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе
Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Интернасьональ 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А
Ботафого Рибейрао 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 35 19 11 5 53 - 28 68
4. Атлетико Паранаэнсе 0:0 36 17 9 10 49 - 31 60
5. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
6. Сан-Паулу 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 0:0 36 14 10 12 40 - 36 52
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Форталеза 35 13 7 15 46 - 47 46
11. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
12. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Ботафого Рибейрао 0:0 36 13 4 19 30 - 41 43
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 35 11 8 16 35 - 44 41
16. Сеара 0:0 36 10 8 18 34 - 38 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 35 8 8 19 22 - 51 32
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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