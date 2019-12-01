Бразилия: Серия A 2019
12
Jordi
8
Dawhan
15
Клебер
Жан
16
Euller
II
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
16 Euller IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Lucas Dias2
-
-
11 Emilton
-
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =3 -11Крузейро 0:1 Алагоано Алагоано 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама
Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро
Байя Последние 20 матчей: +6 =6 -8Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя
Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|17
|9
|10
|50 - 32
|60
|5.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|6.
|Сан-Паулу
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Интернасьональ
|36
|15
|9
|12
|41 - 36
|54
|8.
|Коринтианс
|0:0
|36
|13
|15
|8
|39 - 30
|54
|9.
|Форталеза
|36
|14
|7
|15
|48 - 48
|49
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|0:0
|36
|11
|13
|12
|40 - 39
|46
|12.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Атлетико Минейро
|0:0
|36
|11
|10
|15
|40 - 46
|43
|14.
|Ботафого Рибейрао
|36
|13
|3
|20
|30 - 42
|42
|15.
|Флуминенсе
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|16.
|Сеара
|36
|10
|8
|18
|35 - 39
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|0:0
|36
|8
|9
|19
|22 - 51
|33
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
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