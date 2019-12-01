Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:0
Первый тайм: 14'
Байя
0' 14'
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
26
Rafael
Chagas
Rafinha
7
Joao
Vitor
II
10
Нилтон
Феррейра
20
Аподи
Диаллиссон
15
Клебер
Жан
16
Euller
II
9
Ricardo
Bueno
1
Douglas
Friedrich
23
Педро
Жоао
II
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
Алагоано
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Крузейро 0:1 Алагоано Алагоано 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама
Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро
Байя Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя
Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя 1:0 Алагоано Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Атлетико Паранаэнсе 36 17 9 10 50 - 32 60
5. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
6. Сан-Паулу 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Интернасьональ 36 15 9 12 41 - 36 54
8. Коринтианс 0:0 36 13 15 8 39 - 30 54
9. Форталеза 36 14 7 15 48 - 48 49
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 0:0 36 11 13 12 40 - 39 46
12. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Атлетико Минейро 0:0 36 11 10 15 40 - 46 43
14. Ботафого Рибейрао 36 13 3 20 30 - 42 42
15. Флуминенсе 36 11 9 16 36 - 45 42
16. Сеара 36 10 8 18 35 - 39 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 0:0 36 8 9 19 22 - 51 33
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19
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