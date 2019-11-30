Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
0:0
Второй тайм: 71'
Атлетико Паранаэнсе
0'
32' Желтая карточка
Robson Bambu
35' Желтая карточка
Galhardo Thiago
45' Желтая карточка
Victor Vitinho4
60' Желтая карточка
Вальдо Валмиро
62' Вторая желтая карточка
Victor Vitinho4
62' Желтая карточка
William Oliveira III
64' Желтая карточка
Cristovam
71'
12
Diogo
Silva
II
2
Cristovam
3
Вальдо
Валмиро
13
Luiz
Otavio
II
6
Joao
Lucas
II
19
Fabinho
VIII
55
William
Oliveira
III
45
Vinicius
Lima
10
Felipe
XVI
82
Leandro
Carvalho
89
Galhardo
Thiago
1
Дос
Сантос
Адербар
23
Madson
II
44
Thiago
Heleno
14
Robson
Bambu
16
Abner2
26
Erick2
15
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
18
Лео
Ситтадини
38
Thonny
Anderson
17
Braian
Romero
9
Рубен
Марко
Сеара
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1

Ход матча

20'
 
Victor Vitinho4
Лео Ситтадини
32'
 
Robson Bambu
35'
Galhardo Thiago
 
45'
 
Victor Vitinho4
57'
Bergson
Leandro Carvalho
 
57'
 
Roni III
Thonny Anderson
60'
Вальдо Валмиро
 
62'
 
Victor Vitinho4
62'
William Oliveira III
 
64'
Cristovam
 
68'
Ricardinho VI
William Oliveira III
 

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фламенго 4:1 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Сеара Форталеза 1:0 Сеара
Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 35 19 11 5 53 - 28 68
4. Атлетико Паранаэнсе 0:0 36 17 9 10 49 - 31 60
5. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
6. Сан-Паулу 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 0:0 36 14 10 12 40 - 36 52
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Форталеза 35 13 7 15 46 - 47 46
11. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
12. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Ботафого Рибейрао 0:0 36 13 4 19 30 - 41 43
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 35 11 8 16 35 - 44 41
16. Сеара 0:0 36 10 8 18 34 - 38 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 35 8 8 19 22 - 51 32
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Vitinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Thiago Galhardo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Robson Bambu получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Лео Ситтадини уходит, Vitinho вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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