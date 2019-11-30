Бразилия: Серия A 2019
Сеара
0:0
Второй тайм: 71'
Атлетико Паранаэнсе
32' Желтая карточкаRobson Bambu
35' Желтая карточкаGalhardo Thiago
45' Желтая карточкаVictor Vitinho4
60' Желтая карточкаВальдо Валмиро
62' Вторая желтая карточкаVictor Vitinho4
62' Желтая карточкаWilliam Oliveira III
64' Желтая карточкаCristovam
19
Fabinho
VIII
10
Felipe
XVI
23
Madson
II
14
Robson
Bambu
16
Abner2
26
Erick2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
27 Wescley V
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
- Защитник
-
14 Robson BambuЗащитник
-
16 Abner2Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
30 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIНападающий
-
-
-
29 Pedrinho VI4
Ход матча
32'
35'
45'
60'
62'
64'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фламенго 4:1 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Сеара Форталеза 1:0 Сеара
Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|35
|19
|11
|5
|53 - 28
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|36
|17
|9
|10
|49 - 31
|60
|5.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|6.
|Сан-Паулу
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|0:0
|36
|14
|10
|12
|40 - 36
|52
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Форталеза
|35
|13
|7
|15
|46 - 47
|46
|11.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|12.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|36
|13
|4
|19
|30 - 41
|43
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|16.
|Сеара
|0:0
|36
|10
|8
|18
|34 - 38
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|35
|8
|8
|19
|22 - 51
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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