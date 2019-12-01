Бразилия: Серия A 2019
0:1
16' ГолBruno Melo
0:2
26' ГолOsvaldo
23
Tadeu
I
32
Yago
28
Русшел
Алан
20
Leo
Sena
11
Michael
3
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
55
Juninho
V
20
Romarinho3
86
Kieza
11
Osvaldo
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Michael 3Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
17 Rafinha XI
-
70 Vinicius5
-
96 Kaio Nunes
-
-
-
-
6 Yago I
-
77 Dudu XII
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
86 KiezaПолузащитник
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Нападающий
-
-
97 Andre1
-
2 Tinga I
-
-
-
-
23 Max Walef
Ход матча
16'
0:1
26'
0:2
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос
Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =5 -7Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара
Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|36
|27
|6
|3
|78 - 31
|87
|2.
|Сантос
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|0:1
|36
|19
|11
|6
|53 - 29
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|17
|9
|10
|50 - 32
|60
|5.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|6.
|Сан-Паулу
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Интернасьональ
|36
|15
|9
|12
|41 - 36
|54
|8.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|9.
|Форталеза
|2:0
|36
|14
|7
|15
|48 - 47
|49
|10.
|Гойяс
|0:2
|36
|14
|7
|15
|41 - 57
|49
|11.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|12.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|14.
|Ботафого Рибейрао
|36
|13
|3
|20
|30 - 42
|42
|15.
|Флуминенсе
|0:0
|36
|11
|9
|16
|35 - 44
|42
|16.
|Сеара
|36
|10
|8
|18
|35 - 39
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|35
|8
|8
|19
|22 - 51
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|0:0
|36
|3
|10
|23
|16 - 55
|19
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