Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
0:2
Первый тайм: 37'
Форталеза
0'
0:1
16' Гол
Bruno Melo
0:2
26' Гол
Osvaldo
37'
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
28
Русшел
Алан
98
Таллиш
Энрике
20
Leo
Sena
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
30
Leandro
Barcia
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
22
Felipe
Araruna
55
Juninho
V
7
Arnaldo
Edinho2
20
Romarinho3
86
Kieza
11
Osvaldo
Гойяс
4-3-3
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Bruno Melo
(Juninho V)
26'
0:2
Osvaldo
(Arnaldo Edinho2)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос
Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара
Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Форталеза Серия B Форталеза 3:0 Гойяс Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 36 27 6 3 78 - 31 87
2. Сантос 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 0:1 36 19 11 6 53 - 29 68
4. Атлетико Паранаэнсе 36 17 9 10 50 - 32 60
5. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
6. Сан-Паулу 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Интернасьональ 36 15 9 12 41 - 36 54
8. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
9. Форталеза 2:0 36 14 7 15 48 - 47 49
10. Гойяс 0:2 36 14 7 15 41 - 57 49
11. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
12. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
14. Ботафого Рибейрао 36 13 3 20 30 - 42 42
15. Флуминенсе 0:0 36 11 9 16 35 - 44 42
16. Сеара 36 10 8 18 35 - 39 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 35 8 8 19 22 - 51 32
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 0:0 36 3 10 23 16 - 55 19


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