Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 11'
Коринтианс
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
88
Jair
II
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
31
Janderson
38
Pedrinho
VI2
11
Junior
Urso
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
88 Jair IIПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
-
84 Wilson III
-
29 Vinicius X
-
-
-
98 Guga3
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Jadson I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =8 -7Коринтианс 3:0 Аваи Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Интернасьональ Палмейрас 1:1 Коринтианс
Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Коринтианс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|17
|9
|10
|50 - 32
|60
|5.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|6.
|Сан-Паулу
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Интернасьональ
|36
|15
|9
|12
|41 - 36
|54
|8.
|Коринтианс
|0:0
|36
|13
|15
|8
|39 - 30
|54
|9.
|Форталеза
|36
|14
|7
|15
|48 - 48
|49
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|0:0
|36
|11
|13
|12
|40 - 39
|46
|12.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Атлетико Минейро
|0:0
|36
|11
|10
|15
|40 - 46
|43
|14.
|Ботафого Рибейрао
|36
|13
|3
|20
|30 - 42
|42
|15.
|Флуминенсе
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|16.
|Сеара
|36
|10
|8
|18
|35 - 39
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|0:0
|36
|8
|9
|19
|22 - 51
|33
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
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