Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 11'
Коринтианс
0' 11'
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
14
Jose
Welison
88
Jair
II
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
50
Marquinhos
vi
26
Ди
Санто
Франко
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
6
Carlos
Augusto
5
Gabriel
Paulista
VIII
31
Janderson
38
Pedrinho
VI2
11
Junior
Urso
25
Clayson
19
Gustavo
Souza
III
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Коринтианс 3:0 Аваи Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Интернасьональ Палмейрас 1:1 Коринтианс
Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Коринтианс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Атлетико Паранаэнсе 36 17 9 10 50 - 32 60
5. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
6. Сан-Паулу 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Интернасьональ 36 15 9 12 41 - 36 54
8. Коринтианс 0:0 36 13 15 8 39 - 30 54
9. Форталеза 36 14 7 15 48 - 48 49
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 0:0 36 11 13 12 40 - 39 46
12. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Атлетико Минейро 0:0 36 11 10 15 40 - 46 43
14. Ботафого Рибейрао 36 13 3 20 30 - 42 42
15. Флуминенсе 36 11 9 16 36 - 45 42
16. Сеара 36 10 8 18 35 - 39 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 0:0 36 8 9 19 22 - 51 33
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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