Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
1:0
Первый тайм: 42'
Шапекоэнсе
0'
1:0
8' Гол
Perez Martinez Lucas VI
37' Желтая карточка
Marinho II
38' Желтая карточка
Luan2
42'
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
25
Goebel
Evandro1
36
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
39
Tailson
1
Joao
Ricardo
II
2
Eduardo
VI
23
Дуглас
Силва
35
Hiago
III
90
Роберто
IV
19
Jose
Renato
8
Marcio
Araujo
55
Amaral2
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
27
Arthur
VIII
88
Camilo
III
Сантос
3-4-3
Шапекоэнсе
4-5-1

Ход матча

8'
Perez Martinez Lucas VI
(Goebel Evandro1)
1:0
36'
 
Luan2
Jose Renato
37'
Marinho II
 
38'
 
Luan2

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Монтеррей 5:2 Сантос Форталеза 2:1 Сантос Толука 2:2 Сантос Сантос 4:1 Крузейро
Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Аваи 0:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Сеара Шапекоэнсе 0:1 Гремио
Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Сантос Серия A Шапекоэнсе 2:0 Сантос Серия A
Сантос 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Шапекоэнсе Серия A Сантос 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 1:0 36 21 8 7 55 - 32 71
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Гремио 0:0 36 17 9 10 57 - 36 60
5. Атлетико Паранаэнсе 36 17 9 10 50 - 32 60
6. Сан-Паулу 0:0 36 15 13 8 35 - 25 58
7. Интернасьональ 36 15 9 12 41 - 36 54
8. Коринтианс 1:2 36 13 14 9 40 - 32 53
9. Форталеза 36 14 7 15 48 - 48 49
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 1:1 36 11 13 12 41 - 40 46
12. Атлетико Минейро 2:1 36 12 9 15 42 - 47 45
13. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
14. Ботафого Рибейрао 36 13 3 20 30 - 42 42
15. Флуминенсе 36 11 9 16 36 - 45 42
16. Сеара 36 10 8 18 35 - 39 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 1:1 36 8 9 19 23 - 52 33
19. Шапекоэнсе 0:1 36 6 10 20 27 - 50 28
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Luan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Marinho получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Jose Renato уходит, Luan вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Lucas Verissimo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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