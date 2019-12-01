Бразилия: Серия A 2019
Сантос
1:0
Первый тайм: 42'
Шапекоэнсе
1:0
8' ГолPerez Martinez Lucas VI
37' Желтая карточкаMarinho II
38' Желтая карточкаLuan2
22
Everson
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
39
Tailson
23
Дуглас
Силва
35
Hiago
III
90
Роберто
IV
19
Jose
Renato
55
Amaral2
27
Arthur
VIII
88
Camilo
III
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
-
39 TailsonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
40 Каду КарлосПолузащитник
-
37 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
-
20 Jobson III
-
19 Kaio Jorge
-
-
38 Sandry Goes
-
33 John Victor
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
-
35 Hiago IIIЗащитник
-
90 Роберто IVЗащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Amaral2Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
-
88 Camilo IIIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Caique2
-
-
29 Luan2
-
85 Tharlis
-
98 Tiepo
Ход матча
8'
36'
37'
38'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +12 =5 -3Монтеррей 5:2 Сантос Форталеза 2:1 Сантос Толука 2:2 Сантос Сантос 4:1 Крузейро
Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =6 -11Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Аваи 0:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Сеара Шапекоэнсе 0:1 Гремио
Байя 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Сантос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|1:0
|36
|21
|8
|7
|55 - 32
|71
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Гремио
|0:0
|36
|17
|9
|10
|57 - 36
|60
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|17
|9
|10
|50 - 32
|60
|6.
|Сан-Паулу
|0:0
|36
|15
|13
|8
|35 - 25
|58
|7.
|Интернасьональ
|36
|15
|9
|12
|41 - 36
|54
|8.
|Коринтианс
|1:2
|36
|13
|14
|9
|40 - 32
|53
|9.
|Форталеза
|36
|14
|7
|15
|48 - 48
|49
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|1:1
|36
|11
|13
|12
|41 - 40
|46
|12.
|Атлетико Минейро
|2:1
|36
|12
|9
|15
|42 - 47
|45
|13.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|14.
|Ботафого Рибейрао
|36
|13
|3
|20
|30 - 42
|42
|15.
|Флуминенсе
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|16.
|Сеара
|36
|10
|8
|18
|35 - 39
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|1:1
|36
|8
|9
|19
|23 - 52
|33
|19.
|Шапекоэнсе
|0:1
|36
|6
|10
|20
|27 - 50
|28
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
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