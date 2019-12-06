Бразилия: Серия A 2019
33' Желтая карточкаЭжидио Перейра
38' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
45' Желтая карточкаЭдилсон Мендеш
1:0
67' ГолФеррейра Факундо
84' Желтая карточкаLucas de Deus Santos Caca2
2:0
85' ПенальтиPepe3
90' Вторая желтая карточкаЭжидио Перейра
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
25
Pepe3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
13 Romulo1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
27 Jadson 3
-
-
99 Sassa II
-
12 Рафаэл Пирес
Ход матча
33'
45'
54'
67'
1:0
85'
2:0
90'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6Гремио 3:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Фламенго
Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =9 -8Васко да Гама 1:0 Крузейро Крузейро 0:1 Алагоано Сантос 4:1 Крузейро Крузейро 0:0 Аваи
Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гремио 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:0 Гремио Кубок Гремио 1:0 Крузейро Кубок Крузейро 3:3 Гремио Серия A Крузейро 0:2 Гремио Гаушо 1 Гремио 0:0 Крузейро Кубок Крузейро 0:2 Гремио Кубок Крузейро 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:3 Гремио Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Крузейро Серия A Гремио 1:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|28
|6
|3
|86 - 33
|90
|2.
|Сантос
|37
|21
|8
|8
|56 - 33
|71
|3.
|Палмейрас
|37
|20
|11
|6
|59 - 32
|71
|4.
|Гремио
|37
|19
|8
|10
|62 - 36
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|18
|9
|10
|51 - 32
|63
|6.
|Сан-Паулу
|37
|16
|12
|9
|37 - 29
|60
|7.
|Коринтианс
|37
|14
|14
|9
|41 - 32
|56
|8.
|Интернасьональ
|37
|15
|9
|13
|42 - 38
|54
|9.
|Форталеза
|37
|14
|8
|15
|48 - 48
|50
|10.
|Гойяс
|37
|14
|7
|16
|43 - 62
|49
|11.
|Байя
|37
|12
|13
|12
|43 - 41
|49
|12.
|Атлетико Минейро
|37
|13
|9
|15
|44 - 47
|48
|13.
|Васко да Гама
|37
|12
|12
|13
|38 - 44
|48
|14.
|Флуминенсе
|37
|11
|10
|16
|36 - 45
|43
|15.
|Ботафого Рибейрао
|37
|13
|3
|21
|30 - 44
|42
|16.
|Сеара
|37
|10
|8
|19
|35 - 40
|38
|17.
|Крузейро
|37
|7
|15
|15
|27 - 44
|36
|18.
|Алагоано
|37
|8
|8
|21
|23 - 56
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Аваи
|37
|3
|10
|24
|18 - 62
|19
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