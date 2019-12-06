Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Гремио
2:0
Конец матча
Крузейро
0'
33' Желтая карточка
Эжидио Перейра
38' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
45' Желтая карточка
Эдилсон Мендеш
1:0
67' Гол
Феррейра Факундо
84' Желтая карточка
Lucas de Deus Santos Caca2
2:0
85' Пенальти
Pepe3
90' Вторая желтая карточка
Эжидио Перейра
90'+4
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
33
Браз
Давид
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
5
Мичел
Феррейра
25
Pepe3
18
Лусиано
Невес
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
3
Лео
Ренан
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
28
Орехуэла
Луис
5
Alejandro
Ariel
Cabral
15
Эдерсон
Хонорато
11
David
VI
9
Fred
II
Гремио
4-2-3-1
Крузейро
4-1-4-1

Ход матча

33'
 
Эжидио Перейра
38'
 
Alejandro Ariel Cabral
42'
 
Робиньо Робсон
Alejandro Ariel Cabral
45'
 
Эдилсон Мендеш
54'
 
Роша Педро
Fred II
57'
 
Кальвенте Эсекьель
Орехуэла Луис
61'
Феррейра Факундо
Тарделли Диего
 
65'
Patrick Ferreira
Rafael Galhardo
 
67'
Феррейра Факундо
(Pepe3)
1:0
79'
Isaque Elias Brito
Лусиано Невес
 
84'
 
Lucas de Deus Santos Caca2
85'
Pepe3
2:0
90'
 
Эжидио Перейра

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Гремио 3:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Фламенго
Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Васко да Гама 1:0 Крузейро Крузейро 0:1 Алагоано Сантос 4:1 Крузейро Крузейро 0:0 Аваи
Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Крузейро 1:4 Гремио Серия A Гремио 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Крузейро Гаушо
Гремио 0:1 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:0 Гремио Кубок Гремио 1:0 Крузейро Кубок Крузейро 3:3 Гремио Серия A Крузейро 0:2 Гремио Гаушо 1 Гремио 0:0 Крузейро Кубок Крузейро 0:2 Гремио Кубок Крузейро 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:3 Гремио Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Крузейро Серия A Гремио 1:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Гремио 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Гремио Бразилейро Серия А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 37 28 6 3 86 - 33 90
2. Сантос 37 21 8 8 56 - 33 71
3. Палмейрас 37 20 11 6 59 - 32 71
4. Гремио 37 19 8 10 62 - 36 65
5. Атлетико Паранаэнсе 37 18 9 10 51 - 32 63
6. Сан-Паулу 37 16 12 9 37 - 29 60
7. Коринтианс 37 14 14 9 41 - 32 56
8. Интернасьональ 37 15 9 13 42 - 38 54
9. Форталеза 37 14 8 15 48 - 48 50
10. Гойяс 37 14 7 16 43 - 62 49
11. Байя 37 12 13 12 43 - 41 49
12. Атлетико Минейро 37 13 9 15 44 - 47 48
13. Васко да Гама 37 12 12 13 38 - 44 48
14. Флуминенсе 37 11 10 16 36 - 45 43
15. Ботафого Рибейрао 37 13 3 21 30 - 44 42
16. Сеара 37 10 8 19 35 - 40 38
17. Крузейро 37 7 15 15 27 - 44 36
18. Алагоано 37 8 8 21 23 - 56 32
19. Шапекоэнсе 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Аваи 37 3 10 24 18 - 62 19


Загрузка...