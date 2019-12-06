Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
5:1
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
22' Гол
Ze Rafael
26' Желтая карточка
Diogo VII
1:1
27' Пенальти
Моура Рафаэл
29' Желтая карточка
Эду Драсена
2:1
34' Гол
Dudu X
52' Желтая карточка
Rafinha XI
53' Желтая карточка
Ze Rafael
66' Желтая карточка
Вевертон Перейра
3:1
70' Гол
Gabriel Veron
77' Желтая карточка
Matheus Fernandes
4:1
82' Гол
Dudu X
5:1
90' Гол
Gabriel Veron
90'+4
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
3
Эду
Драсена
6
Diogo
VII
35
Matheus
Fernandes
19
Энрике
Бруно
23
Raphael
Veiga
20
Лима
Лукас
II
8
Ze
Rafael
7
Dudu
X
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
20
Leo
Sena
17
Rafinha
XI
9
Моура
Рафаэл
30
Leandro
Barcia
Палмейрас
4-2-3-1
Гойяс
4-3-3

Ход матча

22'
Ze Rafael
(Лима Лукас II)
1:0
26'
Diogo VII
 
27'
1:1
Моура Рафаэл
29'
Эду Драсена
 
34'
Dudu X
(Ze Rafael)
2:1
46'
 
Таллиш Энрике
Yago IV
52'
 
Rafinha XI
53'
Ze Rafael
 
58'
Gabriel Veron
Ze Rafael
 
58'
 
Kaio Nunes
Rafinha XI
66'
Вевертон Перейра
 
69'
Jean III
Raphael Veiga
 
70'
Gabriel Veron
(Jean III)
3:1
77'
Matheus Fernandes
 
82'
Dudu X
(Gabriel Veron)
4:1
86'
 
Vinicius5
Моура Рафаэл
89'
do Nascimento Ramires Santos II
Лима Лукас II
 
90'
Gabriel Veron
(Dudu X)
5:1

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Палмейрас 1:3 Фламенго Флуминенсе 1:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Байя 1:1 Палмейрас
Палмейрас 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гойяс 1:2 Форталеза Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс
Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Гойяс 1:2 Палмейрас Серия A Гойяс 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Гойяс Серия A Гойяс 6:0 Палмейрас Бразилейро Серия А
Палмейрас 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Палмейрас 3:2 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Палмейрас Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 37 28 6 3 86 - 33 90
2. Сантос 37 21 8 8 56 - 33 71
3. Палмейрас 37 20 11 6 59 - 32 71
4. Гремио 37 19 8 10 62 - 36 65
5. Атлетико Паранаэнсе 37 18 9 10 51 - 32 63
6. Сан-Паулу 37 16 12 9 37 - 29 60
7. Коринтианс 37 14 14 9 41 - 32 56
8. Интернасьональ 37 15 9 13 42 - 38 54
9. Форталеза 37 14 8 15 48 - 48 50
10. Гойяс 37 14 7 16 43 - 62 49
11. Байя 37 12 13 12 43 - 41 49
12. Атлетико Минейро 37 13 9 15 44 - 47 48
13. Васко да Гама 37 12 12 13 38 - 44 48
14. Флуминенсе 37 11 10 16 36 - 45 43
15. Ботафого Рибейрао 37 13 3 21 30 - 44 42
16. Сеара 37 10 8 19 35 - 40 38
17. Крузейро 37 7 15 15 27 - 44 36
18. Алагоано 37 8 8 21 23 - 56 32
19. Шапекоэнсе 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Аваи 37 3 10 24 18 - 62 19


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