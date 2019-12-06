Бразилия: Серия A 2019
1:0
22' ГолZe Rafael
26' Желтая карточкаDiogo VII
1:1
27' ПенальтиМоура Рафаэл
29' Желтая карточкаЭду Драсена
2:1
34' ГолDudu X
52' Желтая карточкаRafinha XI
53' Желтая карточкаZe Rafael
66' Желтая карточкаВевертон Перейра
3:1
70' ГолGabriel Veron
77' Желтая карточкаMatheus Fernandes
4:1
82' ГолDudu X
5:1
90' ГолGabriel Veron
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
6
Yago
I
20
Leo
Sena
17
Rafinha
XI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Jean III
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 Yago IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
17 Rafinha XIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
-
-
77 Dudu XII
-
-
96 Kaio Nunes
-
70 Vinicius5
Ход матча
22'
1:0
26'
27'
1:1
29'
46'
52'
53'
58'
66'
70'
3:1
82'
4:1
90'
5:1
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +11 =5 -4Палмейрас 1:3 Фламенго Флуминенсе 1:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Байя 1:1 Палмейрас
Палмейрас 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сеара Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гойяс 1:2 Форталеза Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс
Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|28
|6
|3
|86 - 33
|90
|2.
|Сантос
|37
|21
|8
|8
|56 - 33
|71
|3.
|Палмейрас
|37
|20
|11
|6
|59 - 32
|71
|4.
|Гремио
|37
|19
|8
|10
|62 - 36
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|18
|9
|10
|51 - 32
|63
|6.
|Сан-Паулу
|37
|16
|12
|9
|37 - 29
|60
|7.
|Коринтианс
|37
|14
|14
|9
|41 - 32
|56
|8.
|Интернасьональ
|37
|15
|9
|13
|42 - 38
|54
|9.
|Форталеза
|37
|14
|8
|15
|48 - 48
|50
|10.
|Гойяс
|37
|14
|7
|16
|43 - 62
|49
|11.
|Байя
|37
|12
|13
|12
|43 - 41
|49
|12.
|Атлетико Минейро
|37
|13
|9
|15
|44 - 47
|48
|13.
|Васко да Гама
|37
|12
|12
|13
|38 - 44
|48
|14.
|Флуминенсе
|37
|11
|10
|16
|36 - 45
|43
|15.
|Ботафого Рибейрао
|37
|13
|3
|21
|30 - 44
|42
|16.
|Сеара
|37
|10
|8
|19
|35 - 40
|38
|17.
|Крузейро
|37
|7
|15
|15
|27 - 44
|36
|18.
|Алагоано
|37
|8
|8
|21
|23 - 56
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Аваи
|37
|3
|10
|24
|18 - 62
|19
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