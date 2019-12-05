Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Форталеза
48' Желтая карточкаPaulo III
54' Желтая карточкаJony Gonzalez
69' Желтая карточкаDouglas XV
70' Вторая желтая карточкаPaulo III
77' Вторая желтая карточкаDouglas XV
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
15
Douglas
XV
20
Daniel
XII
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
6
Carlinho
55
Juninho
V
20
Romarinho3
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
-
15 Douglas XVПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Lucao3
-
-
-
-
23 Joao Pedro6
-
-
13 Frazan
-
17 Evanilson
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
97 Andre1
-
-
23 Max Walef
-
-
Ход матча
48'
54'
69'
70'
74'
77'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аваи 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе
Форталеза Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано
Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|37
|21
|8
|8
|56 - 33
|71
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|18
|9
|10
|51 - 32
|63
|5.
|Гремио
|36
|18
|8
|10
|60 - 36
|62
|6.
|Сан-Паулу
|37
|16
|12
|9
|37 - 29
|60
|7.
|Коринтианс
|37
|14
|14
|9
|41 - 32
|56
|8.
|Интернасьональ
|37
|15
|9
|13
|42 - 38
|54
|9.
|Форталеза
|37
|14
|8
|15
|48 - 48
|50
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|36
|12
|12
|12
|42 - 40
|48
|12.
|Атлетико Минейро
|37
|13
|9
|15
|44 - 47
|48
|13.
|Васко да Гама
|36
|12
|11
|13
|37 - 43
|47
|14.
|Флуминенсе
|37
|11
|10
|16
|36 - 45
|43
|15.
|Ботафого Рибейрао
|37
|13
|3
|21
|30 - 44
|42
|16.
|Сеара
|37
|10
|8
|19
|35 - 40
|38
|17.
|Крузейро
|36
|7
|15
|14
|27 - 42
|36
|18.
|Алагоано
|37
|8
|8
|21
|23 - 56
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
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