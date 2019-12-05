Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
0:0
Конец матча
Форталеза
0'
48' Желтая карточка
Paulo III
54' Желтая карточка
Jony Gonzalez
69' Желтая карточка
Douglas XV
70' Вторая желтая карточка
Paulo III
77' Вторая желтая карточка
Douglas XV
90'+4
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
6
Yuri
Oliveira
Lima
15
Douglas
XV
20
Daniel
XII
77
Нене
Андерсон
32
Marcos
Paulo2
11
Jony
Gonzalez
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Felipe
Martins3
55
Juninho
V
7
Arnaldo
Edinho2
20
Romarinho3
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
Флуминенсе
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Andre1
Osvaldo
48'
 
Paulo III
54'
Jony Gonzalez
 
63'
 
Kieza
Веллингтон Паулиста
67'
Нем Веллингтон
Нене Андерсон
 
67'
Joao Pedro6
Jony Gonzalez
 
69'
Douglas XV
 
70'
 
Paulo III
74'
 
Bruno Melo
Romarinho3
77'
Douglas XV
 
88'
Evanilson
Marcos Paulo2
 

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аваи 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе
Форталеза Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано
Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза 0:1 Флуминенсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 37 21 8 8 56 - 33 71
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Атлетико Паранаэнсе 37 18 9 10 51 - 32 63
5. Гремио 36 18 8 10 60 - 36 62
6. Сан-Паулу 37 16 12 9 37 - 29 60
7. Коринтианс 37 14 14 9 41 - 32 56
8. Интернасьональ 37 15 9 13 42 - 38 54
9. Форталеза 37 14 8 15 48 - 48 50
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 36 12 12 12 42 - 40 48
12. Атлетико Минейро 37 13 9 15 44 - 47 48
13. Васко да Гама 36 12 11 13 37 - 43 47
14. Флуминенсе 37 11 10 16 36 - 45 43
15. Ботафого Рибейрао 37 13 3 21 30 - 44 42
16. Сеара 37 10 8 19 35 - 40 38
17. Крузейро 36 7 15 14 27 - 42 36
18. Алагоано 37 8 8 21 23 - 56 32
19. Шапекоэнсе 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Лоренсо Фильо Освальдо уходит, Andre Luis вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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