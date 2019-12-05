Бразилия: Серия A 2019
Сеара
0:1
Конец матча
Коринтианс
18' Желтая карточкаVinicius Lima
20' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
32' Желтая карточкаManoel Ribeiro II
37' Желтая карточкаFabinho VIII
40' Желтая карточкаCarlos Augusto
70' Вторая желтая карточкаVinicius Lima
77' Желтая карточкаClayson
0:1
82' ГолGustavo Souza III
83' Желтая карточкаJoao Lucas II
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
10
Felipe
XVI
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
28
Рамиро
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
31
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
27 Wescley V
-
-
-
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
- Полузащитник
-
29 MadsonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Jadson I
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
18'
37'
40'
70'
71'
77'
82'
0:1
83'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:1 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Сеара
Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Коринтианс 3:0 Аваи Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Интернасьональ
Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Коринтианс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|37
|21
|8
|8
|56 - 33
|71
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|18
|9
|10
|51 - 32
|63
|5.
|Гремио
|36
|18
|8
|10
|60 - 36
|62
|6.
|Сан-Паулу
|37
|16
|12
|9
|37 - 29
|60
|7.
|Коринтианс
|37
|14
|14
|9
|41 - 32
|56
|8.
|Интернасьональ
|37
|15
|9
|13
|42 - 38
|54
|9.
|Форталеза
|37
|14
|8
|15
|48 - 48
|50
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|36
|12
|12
|12
|42 - 40
|48
|12.
|Атлетико Минейро
|37
|13
|9
|15
|44 - 47
|48
|13.
|Васко да Гама
|36
|12
|11
|13
|37 - 43
|47
|14.
|Флуминенсе
|37
|11
|10
|16
|36 - 45
|43
|15.
|Ботафого Рибейрао
|37
|13
|3
|21
|30 - 44
|42
|16.
|Сеара
|37
|10
|8
|19
|35 - 40
|38
|17.
|Крузейро
|36
|7
|15
|14
|27 - 42
|36
|18.
|Алагоано
|37
|8
|8
|21
|23 - 56
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
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