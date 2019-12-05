Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
0:1
Конец матча
Коринтианс
0'
18' Желтая карточка
Vinicius Lima
20' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
32' Желтая карточка
Manoel Ribeiro II
37' Желтая карточка
Fabinho VIII
40' Желтая карточка
Carlos Augusto
70' Вторая желтая карточка
Vinicius Lima
77' Желтая карточка
Clayson
0:1
82' Гол
Gustavo Souza III
83' Желтая карточка
Joao Lucas II
90'+8
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
13
Luiz
Otavio
II
4
Eduardo
Brock
6
Joao
Lucas
II
8
Ricardinho
VI
19
Fabinho
VIII
89
Galhardo
Thiago
10
Felipe
XVI
45
Vinicius
Lima
82
Leandro
Carvalho
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
6
Carlos
Augusto
5
Gabriel
Paulista
VIII
28
Рамиро
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
31
Janderson
17
Боселли
Мауро
Сеара
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

Ход матча

18'
Vinicius Lima
 
20'
 
Gabriel Paulista VIII
32'
 
Manoel Ribeiro II
37'
Fabinho VIII
 
40'
 
Carlos Augusto
46'
Wánderson do Carmo2
Felipe XVI
 
59'
Galiano da Costa Mateus III
Leandro Carvalho
 
64'
 
Ральф Телес
Gabriel Paulista VIII
70'
Vinicius Lima
 
71'
 
Clayson
Junior Urso
77'
 
Clayson
78'
 
Gustavo Souza III
Рамиро
80'
Jose M.F. Moreno Chico II
Wánderson do Carmo2
 
82'
0:1
Gustavo Souza III
(Clayson)
83'
Joao Lucas II
 

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:1 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Сеара
Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Коринтианс 3:0 Аваи Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Интернасьональ
Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Коринтианс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Коринтианс 2:2 Сеара Серия A Коринтианс 0:1 Сеара Кубок Сеара 1:3 Коринтианс Кубок Сеара 2:1 Коринтианс Серия A
Коринтианс 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:2 Сеара Серия A Коринтианс 2:2 Сеара Серия A Сеара 0:0 Коринтианс Серия A Сеара 2:2 Коринтианс Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 37 21 8 8 56 - 33 71
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Атлетико Паранаэнсе 37 18 9 10 51 - 32 63
5. Гремио 36 18 8 10 60 - 36 62
6. Сан-Паулу 37 16 12 9 37 - 29 60
7. Коринтианс 37 14 14 9 41 - 32 56
8. Интернасьональ 37 15 9 13 42 - 38 54
9. Форталеза 37 14 8 15 48 - 48 50
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 36 12 12 12 42 - 40 48
12. Атлетико Минейро 37 13 9 15 44 - 47 48
13. Васко да Гама 36 12 11 13 37 - 43 47
14. Флуминенсе 37 11 10 16 36 - 45 43
15. Ботафого Рибейрао 37 13 3 21 30 - 44 42
16. Сеара 37 10 8 19 35 - 40 38
17. Крузейро 36 7 15 14 27 - 42 36
18. Алагоано 37 8 8 21 23 - 56 32
19. Шапекоэнсе 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Carlos Augusto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Fabinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Сильва Карвальо Маноел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Vinicius Lima получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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