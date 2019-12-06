Бразилия: Серия A 2019
1:0
11' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
1:1
22' ГолLourenco
2:1
37' ГолDiego Ribas da Cunha1
3:1
39' ГолGabriel Barbosa1
4:1
57' ГолЛинкольн
74' Желтая карточкаLourenco
5:1
84' ГолReinier
6:1
89' ГолReinier
37
Cesar
II
13
Rafinha
1
6
Rene
III
29
Линкольн
89
Владимир
97
Lourenco
16
Luanderson
- Основной состав
-
37 Cesar IIВратарь
-
13 Rafinha 1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Reinier
-
23 Lucas Silva3
-
17 Hugo Moura
-
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
21 Luan Pereira
-
-
75 Lucas Falcao
-
-
-
-
96 Gustavo V
-
Ход матча
11'
22'
1:1
37'
39'
57'
74'
84'
5:1
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0Палмейрас 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Сеара Фламенго 2:1 Ривер Плейт Гремио 0:1 Фламенго
Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго
Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14Аваи 1:1 Флуминенсе Коринтианс 3:0 Аваи Аваи 0:1 Шапекоэнсе Крузейро 0:0 Аваи
Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Аваи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|37
|28
|6
|3
|86 - 33
|90
|2.
|Сантос
|37
|21
|8
|8
|56 - 33
|71
|3.
|Палмейрас
|37
|20
|11
|6
|59 - 32
|71
|4.
|Гремио
|37
|19
|8
|10
|62 - 36
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|18
|9
|10
|51 - 32
|63
|6.
|Сан-Паулу
|37
|16
|12
|9
|37 - 29
|60
|7.
|Коринтианс
|37
|14
|14
|9
|41 - 32
|56
|8.
|Интернасьональ
|37
|15
|9
|13
|42 - 38
|54
|9.
|Форталеза
|37
|14
|8
|15
|48 - 48
|50
|10.
|Гойяс
|37
|14
|7
|16
|43 - 62
|49
|11.
|Байя
|37
|12
|13
|12
|43 - 41
|49
|12.
|Атлетико Минейро
|37
|13
|9
|15
|44 - 47
|48
|13.
|Васко да Гама
|37
|12
|12
|13
|38 - 44
|48
|14.
|Флуминенсе
|37
|11
|10
|16
|36 - 45
|43
|15.
|Ботафого Рибейрао
|37
|13
|3
|21
|30 - 44
|42
|16.
|Сеара
|37
|10
|8
|19
|35 - 40
|38
|17.
|Крузейро
|37
|7
|15
|15
|27 - 44
|36
|18.
|Алагоано
|37
|8
|8
|21
|23 - 56
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Аваи
|37
|3
|10
|24
|18 - 62
|19
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