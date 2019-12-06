Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
6:1
Конец матча
Аваи
0'
1:0
11' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
1:1
22' Гол
Lourenco
2:1
37' Гол
Diego Ribas da Cunha1
3:1
39' Гол
Gabriel Barbosa1
4:1
57' Гол
Линкольн
74' Желтая карточка
Lourenco
5:1
84' Гол
Reinier
6:1
89' Гол
Reinier
90'+1
37
Cesar
II
13
Rafinha
1
26
Matheus
Thuler
44
Родолфо
Гайото
6
Rene
III
25
Да
Мотта
Роберт
10
Diego
Ribas
da
Cunha1
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Gabriel
Barbosa1
29
Линкольн
89
Владимир
97
Lourenco
63
Eduardo
Kunde
33
Marquinhos
IX
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
36
Ramon
Pereira
27
Франко
Ричард
16
Luanderson
98
Wesley
Soares
70
Caio
Paulista
39
Жонатан
Морейра
Фламенго
4-2-3-1
Аваи
5-3-2

Ход матча

11'
Де Арраскаэта Джорджиан
(Линкольн)
1:0
22'
1:1
Lourenco
(Франко Ричард)
37'
Diego Ribas da Cunha1
2:1
39'
Gabriel Barbosa1
(Де Арраскаэта Джорджиан)
3:1
51'
 
Gabriel Lima2
Luanderson
57'
Линкольн
(Де Арраскаэта Джорджиан)
4:1
61'
Reinier
Линкольн
 
61'
 
Винисиус Араужо
Caio Paulista
72'
Герсон Сантос
Де Арраскаэта Джорджиан
 
74'
 
Lourenco
82'
Виллиан Арао
Рибейро Эвертон
 
84'
Reinier
(Diego Ribas da Cunha1)
5:1
86'
 
Silva Marsinio4
Wesley Soares
89'
Reinier
(Rafinha 1)
6:1

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Палмейрас 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Сеара Фламенго 2:1 Ривер Плейт Гремио 0:1 Фламенго
Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго
Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Аваи 1:1 Флуминенсе Коринтианс 3:0 Аваи Аваи 0:1 Шапекоэнсе Крузейро 0:0 Аваи
Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Аваи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Аваи 0:3 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Аваи Серия A Аваи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Аваи Серия A
Аваи 2:1 Фламенго Серия A Аваи 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 4:0 Аваи Серия A Аваи 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Аваи Серия A Аваи 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Аваи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 37 28 6 3 86 - 33 90
2. Сантос 37 21 8 8 56 - 33 71
3. Палмейрас 37 20 11 6 59 - 32 71
4. Гремио 37 19 8 10 62 - 36 65
5. Атлетико Паранаэнсе 37 18 9 10 51 - 32 63
6. Сан-Паулу 37 16 12 9 37 - 29 60
7. Коринтианс 37 14 14 9 41 - 32 56
8. Интернасьональ 37 15 9 13 42 - 38 54
9. Форталеза 37 14 8 15 48 - 48 50
10. Гойяс 37 14 7 16 43 - 62 49
11. Байя 37 12 13 12 43 - 41 49
12. Атлетико Минейро 37 13 9 15 44 - 47 48
13. Васко да Гама 37 12 12 13 38 - 44 48
14. Флуминенсе 37 11 10 16 36 - 45 43
15. Ботафого Рибейрао 37 13 3 21 30 - 44 42
16. Сеара 37 10 8 19 35 - 40 38
17. Крузейро 37 7 15 15 27 - 44 36
18. Алагоано 37 8 8 21 23 - 56 32
19. Шапекоэнсе 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Аваи 37 3 10 24 18 - 62 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Габриель бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Lourenco бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Де Арраскаэта Джорджиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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