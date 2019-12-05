Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
38' Желтая карточкаCicero II
1:0
41' ГолJair II
46' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
2:0
68' ГолLuan III
89' Желтая карточкаСоуза Диего
90' Желтая карточкаPatric II
98
Guga3
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
88
Jair
II
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Guga3Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
88 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Vinicius X
-
27 Luan III
-
-
-
-
-
84 Wilson III
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Lucas BarrosЗащитник
- Полузащитник
-
28 Rhuan CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Yuri VIЗащитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Wenderson1
-
-
27 Rickson
-
18 Igor Cassio
-
-
-
34 Pachu
Ход матча
38'
41'
1:0
46'
81'
84'
89'
90'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =1 -13Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|36
|27
|6
|3
|80 - 32
|87
|2.
|Сантос
|37
|21
|8
|8
|56 - 33
|71
|3.
|Палмейрас
|36
|19
|11
|6
|54 - 31
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|18
|9
|10
|51 - 32
|63
|5.
|Гремио
|36
|18
|8
|10
|60 - 36
|62
|6.
|Сан-Паулу
|37
|16
|12
|9
|37 - 29
|60
|7.
|Коринтианс
|37
|14
|14
|9
|41 - 32
|56
|8.
|Интернасьональ
|37
|15
|9
|13
|42 - 38
|54
|9.
|Форталеза
|37
|14
|8
|15
|48 - 48
|50
|10.
|Гойяс
|36
|14
|7
|15
|42 - 57
|49
|11.
|Байя
|36
|12
|12
|12
|42 - 40
|48
|12.
|Атлетико Минейро
|37
|13
|9
|15
|44 - 47
|48
|13.
|Васко да Гама
|36
|12
|11
|13
|37 - 43
|47
|14.
|Флуминенсе
|37
|11
|10
|16
|36 - 45
|43
|15.
|Ботафого Рибейрао
|37
|13
|3
|21
|30 - 44
|42
|16.
|Сеара
|37
|10
|8
|19
|35 - 40
|38
|17.
|Крузейро
|36
|7
|15
|14
|27 - 42
|36
|18.
|Алагоано
|37
|8
|8
|21
|23 - 56
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|37
|7
|10
|20
|30 - 51
|31
|20.
|Аваи
|36
|3
|10
|23
|17 - 56
|19
Загрузка...