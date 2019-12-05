Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
38' Желтая карточка
Cicero II
1:0
41' Гол
Jair II
46' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
2:0
68' Гол
Luan III
89' Желтая карточка
Соуза Диего
90' Желтая карточка
Patric II
90'+3
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga3
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
2
Patric
II
14
Jose
Welison
88
Jair
II
50
Marquinhos
vi
10
Касарес
Хуан
80
Отеро
Ромуло
26
Ди
Санто
Франко
1
Roberto
Fernandes1
4
Марсиньо
Силва
3
Mauro
Joel
Carli
14
Marcelo
Conceicao
26
Lucas
Barros
8
Cicero
II
28
Rhuan
Castro
20
Валенсия
Леонардо
5
Joao
Paulo
I
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

34'
Luan III
Marquinhos vi
 
38'
 
Cicero II
41'
Jair II
(Касарес Хуан)
1:0
46'
 
Luiz Fernando IV
57'
 
Luis Henrique
Валенсия Леонардо
68'
Luan III
(Patric II)
2:0
70'
Жеуванио
Ди Санто Франко
 
72'
 
Vinicius Tanque
Luiz Fernando IV
81'
Vinicius X
Jair II
 
84'
 
Wenderson1
Cicero II
89'
 
Соуза Диего
90'
Patric II
 

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 36 27 6 3 80 - 32 87
2. Сантос 37 21 8 8 56 - 33 71
3. Палмейрас 36 19 11 6 54 - 31 68
4. Атлетико Паранаэнсе 37 18 9 10 51 - 32 63
5. Гремио 36 18 8 10 60 - 36 62
6. Сан-Паулу 37 16 12 9 37 - 29 60
7. Коринтианс 37 14 14 9 41 - 32 56
8. Интернасьональ 37 15 9 13 42 - 38 54
9. Форталеза 37 14 8 15 48 - 48 50
10. Гойяс 36 14 7 15 42 - 57 49
11. Байя 36 12 12 12 42 - 40 48
12. Атлетико Минейро 37 13 9 15 44 - 47 48
13. Васко да Гама 36 12 11 13 37 - 43 47
14. Флуминенсе 37 11 10 16 36 - 45 43
15. Ботафого Рибейрао 37 13 3 21 30 - 44 42
16. Сеара 37 10 8 19 35 - 40 38
17. Крузейро 36 7 15 14 27 - 42 36
18. Алагоано 37 8 8 21 23 - 56 32
19. Шапекоэнсе 37 7 10 20 30 - 51 31
20. Аваи 36 3 10 23 17 - 56 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Jair бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Сисеро получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Marquinhos уходит, Luan вместо него
  • Описание гола
    34'
    ГОООООЛ Атлетико Минейро забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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