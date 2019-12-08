Бразилия: Серия A 2019
1:0
15' ГолMarinho II
16' Желтая карточкаMarinho II
22
Everson
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 Каду КарлосПолузащитник
-
37 ВенутоНападающий
-
41 Jean MotaНападающий
-
39 Tailson
-
19 Kaio Jorge
-
20 Jobson III
-
-
-
38 Sandry Goes
-
-
33 John Victor
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
-
24 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
-
-
19 Reinier
-
-
6 Rene III
-
17 Hugo Moura
-
37 Cesar II
-
32 Joao Lucas2
Ход матча
15'
1:0
16'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 1:1 Монтеррей Сантос 2:0 Шапекоэнсе Монтеррей 5:2 Сантос
Форталеза 2:1 Сантос Толука 2:2 Сантос Сантос 4:1 Крузейро Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0Фламенго 6:1 Аваи Палмейрас 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Сеара Фламенго 2:1 Ривер Плейт
Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|28
|7
|3
|86 - 33
|91
|2.
|Сантос
|0:0
|38
|21
|9
|8
|56 - 33
|72
|3.
|Палмейрас
|0:0
|38
|20
|12
|6
|59 - 32
|72
|4.
|Гремио
|0:1
|38
|19
|8
|11
|62 - 37
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 32
|64
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|38
|17
|12
|9
|38 - 29
|63
|7.
|Коринтианс
|0:1
|38
|14
|14
|10
|41 - 33
|56
|8.
|Интернасьональ
|0:1
|38
|15
|9
|14
|42 - 39
|54
|9.
|Форталеза
|1:0
|38
|15
|8
|15
|49 - 48
|53
|10.
|Гойяс
|1:0
|38
|15
|7
|16
|44 - 62
|52
|11.
|Атлетико Минейро
|1:0
|38
|14
|9
|15
|45 - 47
|51
|12.
|Байя
|0:1
|38
|12
|13
|13
|43 - 42
|49
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|38
|12
|13
|13
|38 - 44
|49
|14.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|12
|10
|16
|37 - 45
|46
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|38
|13
|4
|21
|30 - 44
|43
|16.
|Сеара
|0:0
|38
|10
|9
|19
|35 - 40
|39
|17.
|Крузейро
|0:0
|38
|7
|16
|15
|27 - 44
|37
|18.
|Алагоано
|0:1
|38
|8
|8
|22
|23 - 57
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|38
|7
|11
|20
|30 - 51
|32
|20.
|Аваи
|0:0
|38
|3
|11
|24
|18 - 62
|20
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