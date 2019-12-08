Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
1:0
Первый тайм: 22'
Фламенго
0'
1:0
15' Гол
Marinho II
16' Желтая карточка
Marinho II
22'
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
3
Кайо
Родриго
24
Мари
Пабло
16
Filipe
Kasmirski1
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Bruno
Henrique
IV
9
Gabriel
Barbosa1
Сантос
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

15'
Marinho II
(Сотельдо Йеферсон)
1:0
16'
Marinho II
 

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 1:1 Монтеррей Сантос 2:0 Шапекоэнсе Монтеррей 5:2 Сантос
Форталеза 2:1 Сантос Толука 2:2 Сантос Сантос 4:1 Крузейро Сантос 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Крус Асуль Гойяс 0:3 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Аваи 1:2 Сантос Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Фламенго 6:1 Аваи Палмейрас 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Сеара Фламенго 2:1 Ривер Плейт
Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Фламенго 1:0 Сантос Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Сантос Серия A
Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 28 7 3 86 - 33 91
2. Сантос 0:0 38 21 9 8 56 - 33 72
3. Палмейрас 0:0 38 20 12 6 59 - 32 72
4. Гремио 0:1 38 19 8 11 62 - 37 65
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 38 18 10 10 51 - 32 64
6. Сан-Паулу 1:0 38 17 12 9 38 - 29 63
7. Коринтианс 0:1 38 14 14 10 41 - 33 56
8. Интернасьональ 0:1 38 15 9 14 42 - 39 54
9. Форталеза 1:0 38 15 8 15 49 - 48 53
10. Гойяс 1:0 38 15 7 16 44 - 62 52
11. Атлетико Минейро 1:0 38 14 9 15 45 - 47 51
12. Байя 0:1 38 12 13 13 43 - 42 49
13. Васко да Гама 0:0 38 12 13 13 38 - 44 49
14. Флуминенсе 1:0 38 12 10 16 37 - 45 46
15. Ботафого Рибейрао 0:0 38 13 4 21 30 - 44 43
16. Сеара 0:0 38 10 9 19 35 - 40 39
17. Крузейро 0:0 38 7 16 15 27 - 44 37
18. Алагоано 0:1 38 8 8 22 23 - 57 32
19. Шапекоэнсе 0:0 38 7 11 20 30 - 51 32
20. Аваи 0:0 38 3 11 24 18 - 62 20
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Marinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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