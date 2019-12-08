Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:1
Первый тайм: 24'
Атлетико Минейро
0:1
6' ГолОтеро Ромуло
45
Bruno
Fuchs
28
Натанаэл
19
Rodrigo
I
98
Guga3
19
Iago
Maidana
14
Jose
Welison
29
Vinicius
X
80
Отеро
Ромуло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Bruno FuchsЗащитник
- Защитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
-
20 Emerson2
-
-
33 Gustavo1
-
-
35 Jose Gabriel
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Guga3Защитник
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
34 Vitor Mendes
-
45 Talison
-
42 Renan Guedes
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
6'
0:1
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Гойяс Интернасьональ 2:2 Форталеза
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:4 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|28
|7
|3
|86 - 33
|91
|2.
|Сантос
|0:0
|38
|21
|9
|8
|56 - 33
|72
|3.
|Палмейрас
|0:0
|38
|20
|12
|6
|59 - 32
|72
|4.
|Гремио
|0:1
|38
|19
|8
|11
|62 - 37
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 32
|64
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|38
|17
|12
|9
|38 - 29
|63
|7.
|Коринтианс
|0:1
|38
|14
|14
|10
|41 - 33
|56
|8.
|Интернасьональ
|0:1
|38
|15
|9
|14
|42 - 39
|54
|9.
|Форталеза
|1:0
|38
|15
|8
|15
|49 - 48
|53
|10.
|Гойяс
|1:0
|38
|15
|7
|16
|44 - 62
|52
|11.
|Атлетико Минейро
|1:0
|38
|14
|9
|15
|45 - 47
|51
|12.
|Байя
|0:1
|38
|12
|13
|13
|43 - 42
|49
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|38
|12
|13
|13
|38 - 44
|49
|14.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|12
|10
|16
|37 - 45
|46
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|38
|13
|4
|21
|30 - 44
|43
|16.
|Сеара
|0:0
|38
|10
|9
|19
|35 - 40
|39
|17.
|Крузейро
|0:0
|38
|7
|16
|15
|27 - 44
|37
|18.
|Алагоано
|0:1
|38
|8
|8
|22
|23 - 57
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|38
|7
|11
|20
|30 - 51
|32
|20.
|Аваи
|0:0
|38
|3
|11
|24
|18 - 62
|20
Загрузка...