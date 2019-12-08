Бразилия: Серия A 2019

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Интернасьональ
0:1
Первый тайм: 24'
Атлетико Минейро
0'
0:1
6' Гол
Отеро Ромуло
24'
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
45
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
28
Натанаэл
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
29
Martin
Sarrafiore
10
Д'Алессандро
Андрес
17
Неилтон
Мейра
9
Герреро
Паоло
1
Victor
IV
98
Guga3
3
Leo
Silva
I
19
Iago
Maidana
28
Lucas
Francois
II
14
Jose
Welison
5
Ramon
Martinez
III
11
Майкон
Маркес
29
Vinicius
X
80
Отеро
Ромуло
26
Ди
Санто
Франко
Интернасьональ
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Отеро Ромуло
(Ди Санто Франко)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Гойяс Интернасьональ 2:2 Форталеза
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сеара 2:0 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:4 Интернасьональ Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 28 7 3 86 - 33 91
2. Сантос 0:0 38 21 9 8 56 - 33 72
3. Палмейрас 0:0 38 20 12 6 59 - 32 72
4. Гремио 0:1 38 19 8 11 62 - 37 65
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 38 18 10 10 51 - 32 64
6. Сан-Паулу 1:0 38 17 12 9 38 - 29 63
7. Коринтианс 0:1 38 14 14 10 41 - 33 56
8. Интернасьональ 0:1 38 15 9 14 42 - 39 54
9. Форталеза 1:0 38 15 8 15 49 - 48 53
10. Гойяс 1:0 38 15 7 16 44 - 62 52
11. Атлетико Минейро 1:0 38 14 9 15 45 - 47 51
12. Байя 0:1 38 12 13 13 43 - 42 49
13. Васко да Гама 0:0 38 12 13 13 38 - 44 49
14. Флуминенсе 1:0 38 12 10 16 37 - 45 46
15. Ботафого Рибейрао 0:0 38 13 4 21 30 - 44 43
16. Сеара 0:0 38 10 9 19 35 - 40 39
17. Крузейро 0:0 38 7 16 15 27 - 44 37
18. Алагоано 0:1 38 8 8 22 23 - 57 32
19. Шапекоэнсе 0:0 38 7 11 20 30 - 51 32
20. Аваи 0:0 38 3 11 24 18 - 62 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Отеро Ромуло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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