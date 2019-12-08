Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
0:1
Первый тайм: 25'
Флуминенсе
0'
0:1
8' Гол
Evanilson
25'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
13
Marllon
6
Carlos
Augusto
22
Mateus
Vital
5
Gabriel
Paulista
VIII
11
Junior
Urso
31
Janderson
17
Боселли
Мауро
9
Вагнер
Лав
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
21
Igor
Juliao
6
Yuri
Oliveira
Lima
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
77
Нене
Андерсон
32
Marcos
Paulo2
17
Evanilson
Коринтианс
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Evanilson
(Нене Андерсон)

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сеара 0:1 Коринтианс Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Коринтианс 3:0 Аваи Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле
Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Флуминенсе 0:0 Форталеза Аваи 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 1:1 Коринтианс Копа Судамерикана Коринтианс 0:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A
Коринтианс 2:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 28 7 3 86 - 33 91
2. Сантос 0:0 38 21 9 8 56 - 33 72
3. Палмейрас 0:0 38 20 12 6 59 - 32 72
4. Гремио 0:1 38 19 8 11 62 - 37 65
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 38 18 10 10 51 - 32 64
6. Сан-Паулу 1:0 38 17 12 9 38 - 29 63
7. Коринтианс 0:1 38 14 14 10 41 - 33 56
8. Интернасьональ 0:1 38 15 9 14 42 - 39 54
9. Форталеза 1:0 38 15 8 15 49 - 48 53
10. Гойяс 1:0 38 15 7 16 44 - 62 52
11. Атлетико Минейро 1:0 38 14 9 15 45 - 47 51
12. Байя 0:1 38 12 13 13 43 - 42 49
13. Васко да Гама 0:0 38 12 13 13 38 - 44 49
14. Флуминенсе 1:0 38 12 10 16 37 - 45 46
15. Ботафого Рибейрао 0:0 38 13 4 21 30 - 44 43
16. Сеара 0:0 38 10 9 19 35 - 40 39
17. Крузейро 0:0 38 7 16 15 27 - 44 37
18. Алагоано 0:1 38 8 8 22 23 - 57 32
19. Шапекоэнсе 0:0 38 7 11 20 30 - 51 32
20. Аваи 0:0 38 3 11 24 18 - 62 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Evanilson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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