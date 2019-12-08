Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
0:1
Первый тайм: 25'
Флуминенсе
0:1
8' ГолEvanilson
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
13
Marllon
22
Mateus
Vital
11
Junior
Urso
31
Janderson
33
Huan
Nino2
21
Igor
Juliao
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
17
Evanilson
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
29 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
33 Igor Marques
-
36 Lucas Piton
-
-
-
10 Jadson I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Полузащитник
-
19 Caio XIIIПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 EvanilsonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
- Нападающий
-
36 Диого СантоНападающий
-
-
-
13 Frazan
-
5 Airton I
-
-
12 Lucao3
Ход матча
8'
0:1
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сеара 0:1 Коринтианс Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Коринтианс 3:0 Аваи Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 3:2 Форталеза Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле
Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Флуминенсе 0:0 Форталеза Аваи 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Коринтианс 2:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|28
|7
|3
|86 - 33
|91
|2.
|Сантос
|0:0
|38
|21
|9
|8
|56 - 33
|72
|3.
|Палмейрас
|0:0
|38
|20
|12
|6
|59 - 32
|72
|4.
|Гремио
|0:1
|38
|19
|8
|11
|62 - 37
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 32
|64
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|38
|17
|12
|9
|38 - 29
|63
|7.
|Коринтианс
|0:1
|38
|14
|14
|10
|41 - 33
|56
|8.
|Интернасьональ
|0:1
|38
|15
|9
|14
|42 - 39
|54
|9.
|Форталеза
|1:0
|38
|15
|8
|15
|49 - 48
|53
|10.
|Гойяс
|1:0
|38
|15
|7
|16
|44 - 62
|52
|11.
|Атлетико Минейро
|1:0
|38
|14
|9
|15
|45 - 47
|51
|12.
|Байя
|0:1
|38
|12
|13
|13
|43 - 42
|49
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|38
|12
|13
|13
|38 - 44
|49
|14.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|12
|10
|16
|37 - 45
|46
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|38
|13
|4
|21
|30 - 44
|43
|16.
|Сеара
|0:0
|38
|10
|9
|19
|35 - 40
|39
|17.
|Крузейро
|0:0
|38
|7
|16
|15
|27 - 44
|37
|18.
|Алагоано
|0:1
|38
|8
|8
|22
|23 - 57
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|38
|7
|11
|20
|30 - 51
|32
|20.
|Аваи
|0:0
|38
|3
|11
|24
|18 - 62
|20
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