Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 25'
Сеара
26
Lucas
Barros
28
Rhuan
Castro
15
Джин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Lucas BarrosЗащитник
-
28 Rhuan CastroПолузащитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Yuri VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
-
34 Pachu
-
-
25 Wenderson1
-
22 Saulo II
-
27 Rickson
-
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
-
27 Wescley V
-
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =1 -13Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Сеара Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сеара 0:1 Коринтианс Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:1 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу
Шапекоэнсе 1:0 Сеара Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока Сеара 3:4 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:2 Сеара Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Сеара Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Сеара Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|28
|7
|3
|86 - 33
|91
|2.
|Сантос
|0:0
|38
|21
|9
|8
|56 - 33
|72
|3.
|Палмейрас
|0:0
|38
|20
|12
|6
|59 - 32
|72
|4.
|Гремио
|0:1
|38
|19
|8
|11
|62 - 37
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 32
|64
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|38
|17
|12
|9
|38 - 29
|63
|7.
|Коринтианс
|0:1
|38
|14
|14
|10
|41 - 33
|56
|8.
|Интернасьональ
|0:1
|38
|15
|9
|14
|42 - 39
|54
|9.
|Форталеза
|1:0
|38
|15
|8
|15
|49 - 48
|53
|10.
|Гойяс
|1:0
|38
|15
|7
|16
|44 - 62
|52
|11.
|Атлетико Минейро
|1:0
|38
|14
|9
|15
|45 - 47
|51
|12.
|Байя
|0:1
|38
|12
|13
|13
|43 - 42
|49
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|38
|12
|13
|13
|38 - 44
|49
|14.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|12
|10
|16
|37 - 45
|46
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|38
|13
|4
|21
|30 - 44
|43
|16.
|Сеара
|0:0
|38
|10
|9
|19
|35 - 40
|39
|17.
|Крузейро
|0:0
|38
|7
|16
|15
|27 - 44
|37
|18.
|Алагоано
|0:1
|38
|8
|8
|22
|23 - 57
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|38
|7
|11
|20
|30 - 51
|32
|20.
|Аваи
|0:0
|38
|3
|11
|24
|18 - 62
|20
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