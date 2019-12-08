Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 25'
Сеара
0' 25'
12
Кавальери
Диего
4
Марсиньо
Силва
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
26
Lucas
Barros
28
Rhuan
Castro
15
Джин
5
Joao
Paulo
I
33
Marcos
Vinicius
III
36
Luis
Henrique
30
Vinicius
Tanque
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
13
Luiz
Otavio
II
4
Eduardo
Brock
10
Felipe
XVI
55
William
Oliveira
III
18
Auremir
8
Ricardinho
VI
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
89
Galhardo
Thiago
Ботафого Рибейрао
4-5-1
Сеара
4-5-1

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Шапекоэнсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Сеара Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сеара 0:1 Коринтианс Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:1 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу
Шапекоэнсе 1:0 Сеара Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Сеара Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока Сеара 3:4 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:2 Сеара Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Сеара Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 28 7 3 86 - 33 91
2. Сантос 0:0 38 21 9 8 56 - 33 72
3. Палмейрас 0:0 38 20 12 6 59 - 32 72
4. Гремио 0:1 38 19 8 11 62 - 37 65
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 38 18 10 10 51 - 32 64
6. Сан-Паулу 1:0 38 17 12 9 38 - 29 63
7. Коринтианс 0:1 38 14 14 10 41 - 33 56
8. Интернасьональ 0:1 38 15 9 14 42 - 39 54
9. Форталеза 1:0 38 15 8 15 49 - 48 53
10. Гойяс 1:0 38 15 7 16 44 - 62 52
11. Атлетико Минейро 1:0 38 14 9 15 45 - 47 51
12. Байя 0:1 38 12 13 13 43 - 42 49
13. Васко да Гама 0:0 38 12 13 13 38 - 44 49
14. Флуминенсе 1:0 38 12 10 16 37 - 45 46
15. Ботафого Рибейрао 0:0 38 13 4 21 30 - 44 43
16. Сеара 0:0 38 10 9 19 35 - 40 39
17. Крузейро 0:0 38 7 16 15 27 - 44 37
18. Алагоано 0:1 38 8 8 22 23 - 57 32
19. Шапекоэнсе 0:0 38 7 11 20 30 - 51 32
20. Аваи 0:0 38 3 11 24 18 - 62 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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