Бразилия: Серия A 2019
0:1
11' ГолJonas Toro
0:2
14' ГолIgor Vinicius
12
Jordi
8
Dawhan
16
Euller
II
40
Lucas
Perri
26
Igor
Gomes
16
Leo
XV
43
Walce
11
Helio
Junio
14
Lizeiro
13
Luan5
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
-
16 Euller IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
11 Emilton
-
-
-
14 Lucas Dias2
- Основной состав
-
40 Lucas PerriВратарь
-
26 Igor GomesЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
-
43 WalceЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Нападающий
-
27 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
37 Patryck
-
-
-
41 Junior6
Ход матча
11'
0:1
14'
0:2
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =2 -12Шапекоэнсе 3:0 Алагоано Алагоано 1:2 Байя Крузейро 0:1 Алагоано Алагоано 0:1 Флуминенсе
Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Гремио 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама Сеара 1:1 Сан-Паулу
Сантос 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Паулу: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|28
|7
|3
|86 - 33
|91
|2.
|Сантос
|0:0
|38
|21
|9
|8
|56 - 33
|72
|3.
|Палмейрас
|0:0
|38
|20
|12
|6
|59 - 32
|72
|4.
|Гремио
|0:1
|38
|19
|8
|11
|62 - 37
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 32
|64
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|38
|17
|12
|9
|38 - 29
|63
|7.
|Коринтианс
|0:1
|38
|14
|14
|10
|41 - 33
|56
|8.
|Интернасьональ
|0:1
|38
|15
|9
|14
|42 - 39
|54
|9.
|Форталеза
|1:0
|38
|15
|8
|15
|49 - 48
|53
|10.
|Гойяс
|1:0
|38
|15
|7
|16
|44 - 62
|52
|11.
|Атлетико Минейро
|1:0
|38
|14
|9
|15
|45 - 47
|51
|12.
|Байя
|0:1
|38
|12
|13
|13
|43 - 42
|49
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|38
|12
|13
|13
|38 - 44
|49
|14.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|12
|10
|16
|37 - 45
|46
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|38
|13
|4
|21
|30 - 44
|43
|16.
|Сеара
|0:0
|38
|10
|9
|19
|35 - 40
|39
|17.
|Крузейро
|0:0
|38
|7
|16
|15
|27 - 44
|37
|18.
|Алагоано
|0:1
|38
|8
|8
|22
|23 - 57
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|38
|7
|11
|20
|30 - 51
|32
|20.
|Аваи
|0:0
|38
|3
|11
|24
|18 - 62
|20
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