Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:2
Первый тайм: 24'
Сан-Паулу
0'
0:1
11' Гол
Jonas Toro
0:2
14' Гол
Igor Vinicius
24'
12
Jordi
10
Нилтон
Феррейра
3
Алан
Коста
13
Warley
Leandro
26
Rafael
Chagas
Rafinha
21
Alisson
Safira
4
Castan
da
Silva
Luciano
8
Dawhan
16
Euller
II
9
Ricardo
Bueno
18
Hector
Ariel
Bustamante
40
Lucas
Perri
26
Igor
Gomes
16
Leo
XV
43
Walce
2
Igor
Vinicius
42
Gabriel
Barbosa3
11
Helio
Junio
14
Lizeiro
13
Luan5
18
Juan
Santos
da
Silva
Алагоано
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Jonas Toro
14'
0:2
Igor Vinicius

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Шапекоэнсе 3:0 Алагоано Алагоано 1:2 Байя Крузейро 0:1 Алагоано Алагоано 0:1 Флуминенсе
Форталеза 3:0 Алагоано Алагоано 0:3 Васко да Гама Гремио 2:1 Алагоано Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Гремио 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама Сеара 1:1 Сан-Паулу
Сантос 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Шапекоэнсе 0:3 Сан-Паулу Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Паулу: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сан-Паулу 1:1 Алагоано Серия A Алагоано 0:2 Сан-Паулу Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 28 7 3 86 - 33 91
2. Сантос 0:0 38 21 9 8 56 - 33 72
3. Палмейрас 0:0 38 20 12 6 59 - 32 72
4. Гремио 0:1 38 19 8 11 62 - 37 65
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 38 18 10 10 51 - 32 64
6. Сан-Паулу 1:0 38 17 12 9 38 - 29 63
7. Коринтианс 0:1 38 14 14 10 41 - 33 56
8. Интернасьональ 0:1 38 15 9 14 42 - 39 54
9. Форталеза 1:0 38 15 8 15 49 - 48 53
10. Гойяс 1:0 38 15 7 16 44 - 62 52
11. Атлетико Минейро 1:0 38 14 9 15 45 - 47 51
12. Байя 0:1 38 12 13 13 43 - 42 49
13. Васко да Гама 0:0 38 12 13 13 38 - 44 49
14. Флуминенсе 1:0 38 12 10 16 37 - 45 46
15. Ботафого Рибейрао 0:0 38 13 4 21 30 - 44 43
16. Сеара 0:0 38 10 9 19 35 - 40 39
17. Крузейро 0:0 38 7 16 15 27 - 44 37
18. Алагоано 0:1 38 8 8 22 23 - 57 32
19. Шапекоэнсе 0:0 38 7 11 20 30 - 51 32
20. Аваи 0:0 38 3 11 24 18 - 62 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Igor Vinicius бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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