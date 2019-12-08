Бразилия: Серия A 2019
1:0
4' ГолМоура Рафаэл
17' Желтая карточкаDarlan Mendes
23
Tadeu
I
32
Yago
6
Yago
I
20
Leo
Sena
11
Michael
3
44
Ruan
Neto
38
Tonhao
25
Pepe3
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Michael 3Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Kaio Nunes
-
70 Vinicius5
-
17 Rafinha XI
-
-
-
-
77 Dudu XII
Ход матча
4'
1:0
17'
23'
1:1
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Палмейрас 5:1 Гойяс Гойяс 1:2 Форталеза Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя
Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас
Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6Гремио 2:0 Крузейро Гремио 3:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио
Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Гойяс 1:1 Гремио Серия A Гойяс 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Гойяс 0:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Гойяс Серия A Гремио 0:2 Гойяс Копа Судамерикана Гойяс 1:1 Гремио Копа Судамерикана Гойяс 2:1 Гремио Серия A Гремио 2:2 Гойяс Серия A Гремио 1:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|38
|28
|7
|3
|86 - 33
|91
|2.
|Сантос
|0:0
|38
|21
|9
|8
|56 - 33
|72
|3.
|Палмейрас
|0:0
|38
|20
|12
|6
|59 - 32
|72
|4.
|Гремио
|0:1
|38
|19
|8
|11
|62 - 37
|65
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|38
|18
|10
|10
|51 - 32
|64
|6.
|Сан-Паулу
|1:0
|38
|17
|12
|9
|38 - 29
|63
|7.
|Коринтианс
|0:1
|38
|14
|14
|10
|41 - 33
|56
|8.
|Интернасьональ
|0:1
|38
|15
|9
|14
|42 - 39
|54
|9.
|Форталеза
|1:0
|38
|15
|8
|15
|49 - 48
|53
|10.
|Гойяс
|1:0
|38
|15
|7
|16
|44 - 62
|52
|11.
|Атлетико Минейро
|1:0
|38
|14
|9
|15
|45 - 47
|51
|12.
|Байя
|0:1
|38
|12
|13
|13
|43 - 42
|49
|13.
|Васко да Гама
|0:0
|38
|12
|13
|13
|38 - 44
|49
|14.
|Флуминенсе
|1:0
|38
|12
|10
|16
|37 - 45
|46
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|38
|13
|4
|21
|30 - 44
|43
|16.
|Сеара
|0:0
|38
|10
|9
|19
|35 - 40
|39
|17.
|Крузейро
|0:0
|38
|7
|16
|15
|27 - 44
|37
|18.
|Алагоано
|0:1
|38
|8
|8
|22
|23 - 57
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|38
|7
|11
|20
|30 - 51
|32
|20.
|Аваи
|0:0
|38
|3
|11
|24
|18 - 62
|20
Загрузка...