Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
1:1
Первый тайм: 24'
Гремио
0'
1:0
4' Гол
Моура Рафаэл
17' Желтая карточка
Darlan Mendes
1:1
23' Гол
 24'
23
Tadeu
I
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
86
Marcelo
Hermes
6
Yago
I
20
Leo
Sena
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
30
Leandro
Barcia
40
Фелипе
Мегиоларо
35
Felipe
Martins6
44
Ruan
Neto
38
Tonhao
29
Juninho
Capixaba
37
Darlan
Mendes
45
Matheus
Frizzo
30
Patrick
Ferreira
47
Феррейра
Факундо
25
Pepe3
46
Isaque
Elias
Brito
Гойяс
4-3-3
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

4'
Моура Рафаэл
1:0
17'
 
Darlan Mendes
23'
1:1

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Палмейрас 5:1 Гойяс Гойяс 1:2 Форталеза Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя
Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас
Гремио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Гремио 2:0 Крузейро Гремио 3:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио
Гремио 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Гремио Гремио 2:1 Алагоано Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Гремио 3:0 Гойяс Серия A Гремио 3:1 Гойяс Кубок Гойяс 0:2 Гремио Кубок Гремио 2:1 Гойяс Серия A
Гойяс 1:1 Гремио Серия A Гойяс 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Гойяс 0:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Гойяс Серия A Гремио 0:2 Гойяс Копа Судамерикана Гойяс 1:1 Гремио Копа Судамерикана Гойяс 2:1 Гремио Серия A Гремио 2:2 Гойяс Серия A Гремио 1:2 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 38 28 7 3 86 - 33 91
2. Сантос 0:0 38 21 9 8 56 - 33 72
3. Палмейрас 0:0 38 20 12 6 59 - 32 72
4. Гремио 0:1 38 19 8 11 62 - 37 65
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 38 18 10 10 51 - 32 64
6. Сан-Паулу 1:0 38 17 12 9 38 - 29 63
7. Коринтианс 0:1 38 14 14 10 41 - 33 56
8. Интернасьональ 0:1 38 15 9 14 42 - 39 54
9. Форталеза 1:0 38 15 8 15 49 - 48 53
10. Гойяс 1:0 38 15 7 16 44 - 62 52
11. Атлетико Минейро 1:0 38 14 9 15 45 - 47 51
12. Байя 0:1 38 12 13 13 43 - 42 49
13. Васко да Гама 0:0 38 12 13 13 38 - 44 49
14. Флуминенсе 1:0 38 12 10 16 37 - 45 46
15. Ботафого Рибейрао 0:0 38 13 4 21 30 - 44 43
16. Сеара 0:0 38 10 9 19 35 - 40 39
17. Крузейро 0:0 38 7 16 15 27 - 44 37
18. Алагоано 0:1 38 8 8 22 23 - 57 32
19. Шапекоэнсе 0:0 38 7 11 20 30 - 51 32
20. Аваи 0:0 38 3 11 24 18 - 62 20
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Darlan Mendes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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