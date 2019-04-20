Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Пяст
10' Желтая карточкаКончковски Мартин
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
11
Феликс
Хорхе
22
Моква
Томаш
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Karol Fila
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Моква ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Корун УрошЗащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +12 =5 -3Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Нецеча 1:3 Лехия Гданьск Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +9 =6 -5Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст
Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков Пяст 1:1 Легия Висла Плоцк 1:1 Пяст Пяст 1:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Пяст Orange Ekstraklasa
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