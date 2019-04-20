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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Пяст
0'
10' Желтая карточка
Кончковски Мартин
13'
12
Куцяк
Душан
3
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
6
Кубицки
Ярослав
7
Tomasz
Makowski
9
Patryk
Lipski
28
Пайшау
Флавиу
90
Собех
Артур
10
Гараслин
Лукаш
26
Frantisek
Plach
2
Mikkel
Kirkeskov
9
Пажишек
Пётр
10
Patryk
Dziczek
4
Червински
Якуб
6
Хэйтли
Том
11
Феликс
Хорхе
17
Валенсия
Хоэль
22
Моква
Томаш
25
Седлар
Александр
20
Кончковски
Мартин
Лехия Гданьск
4-3-3
Пяст
4-1-4-1

Ход матча

10'
 
Кончковски Мартин

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Нецеча 1:3 Лехия Гданьск Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст
Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков Пяст 1:1 Легия Висла Плоцк 1:1 Пяст Пяст 1:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Пяст Orange Ekstraklasa
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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