Ягеллония
3:2
Второй тайм: 67'
Стадион: Городской стадион Белостока
Лех
0:1
5' ГолВуядинович Никола
12' Желтая карточкаТралка Лукаш
0:2
21' ГолАмарал Жоау
24' Желтая карточкаРунье Иван
26' Желтая карточкаТиба Педру
31' Желтая карточкаГильерме Хауберт
1:2
42' ПенальтиИмас Хесус
50' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
2:2
54' ГолКадлец Андрей
55' Желтая карточкаКостевич Владимир
63' Желтая карточкаЖамалетдинов Тимур
3:2
64' ПенальтиИмас Хесус
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
25
Тиба
Педру
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
-
10 Йевтич ДаркоНападающий
-
24 Амарал ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
5'
12'
21'
0:2
24'
26'
31'
42'
1:2
54'
2:2
64'
3:2
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония
Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония
Лех Последние 20 матчей: +7 =2 -11Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лех: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
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