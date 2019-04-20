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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Ягеллония
3:2
Второй тайм: 67'

Стадион:
Лех
0'
0:1
5' Гол
Вуядинович Никола
12' Желтая карточка
Тралка Лукаш
0:2
21' Гол
Амарал Жоау
24' Желтая карточка
Рунье Иван
26' Желтая карточка
Тиба Педру
31' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
1:2
42' Пенальти
Имас Хесус
50' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
2:2
54' Гол
Кадлец Андрей
55' Желтая карточка
Костевич Владимир
63' Желтая карточка
Жамалетдинов Тимур
3:2
64' Пенальти
Имас Хесус
67'
25
Келемен
Марьян
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
77
Коштал
Мартин
26
Поспишил
Мартин
12
Гильерме
Хауберт
11
Имас
Хесус
1
Бурич
Ясмин
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
13
Вуядинович
Никола
22
Костевич
Владимир
17
Макушевски
Мацей
6
Тралка
Лукаш
25
Тиба
Педру
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
24
Амарал
Жоау
Ягеллония
4-2-3-1
Лех
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Вуядинович Никола
(Йевтич Дарко)
12'
 
Тралка Лукаш
21'
0:2
Амарал Жоау
(Макушевски Мацей)
24'
Рунье Иван
 
26'
 
Тиба Педру
31'
Гильерме Хауберт
 
42'
Имас Хесус
1:2
45'
 
Жамалетдинов Тимур
Йевтич Дарко
50'
Бедварссон Бедвар
 
54'
Кадлец Андрей
2:2
55'
 
Костевич Владимир
63'
 
Жамалетдинов Тимур
64'
Имас Хесус
3:2

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония
Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония
Лех Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех
Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех Лех 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 2:2 Лех Лех 0:1 Лехия Гданьск Ракув 1:0 Лех Погонь Щецин 3:0 Лех

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лех: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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