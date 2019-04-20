Заглембе Любин
2:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Заглебье Любин
Погонь Щецин
1:0
7' ГолБохар Дамьян
1:1
11' ГолКожуль Звонимир
1:1
16' Не забитый пенальтиДрыгас Камил
2:1
20' ПенальтиСтажиньски Филип
23' Желтая карточкаDavid Stec
30' Желтая карточкаКопац Бартош
2:2
31' ПенальтиБукса Адам
55
Damian
Oko
19
Ягелло
Филип
39
Бохар
Дамьян
22
David
Stec
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Бохар ДамьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
26 Мареш ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 David StecПолузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Жиро МихалНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
7'
1:0
11'
1:1
16'
1:1
20'
2:1
23'
30'
31'
2:2
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =3 -9Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония
РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Медзь Погонь Щецин 2:1 Легия
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
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