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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Заглембе Любин
2:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
1:0
7' Гол
Бохар Дамьян
1:1
11' Гол
Кожуль Звонимир
1:1
16' Не забитый пенальти
Дрыгас Камил
2:1
20' Пенальти
Стажиньски Филип
23' Желтая карточка
David Stec
30' Желтая карточка
Копац Бартош
2:2
31' Пенальти
Букса Адам
73'
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
5
Домбровски
Мацей
55
Damian
Oko
3
Балич
Саша
99
Bartosz
Slisz
18
Стажиньски
Филип
19
Ягелло
Филип
11
Павловски
Бартоломей
89
Тушыньски
Патрык
39
Бохар
Дамьян
26
Jakub
Bursztyn
2
Бартковски
Якуб
33
Mariusz
Malec
40
Sebastian
Walukiewicz
15
Hubert
Matynia
22
David
Stec
14
Дрыгас
Камил
28
Подставски
Томаш
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
18
Букса
Адам
Заглембе Любин
4-3-3
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

7'
Бохар Дамьян
1:0
11'
1:1
Кожуль Звонимир
16'
1:1
Дрыгас Камил
20'
Стажиньски Филип
2:1
23'
 
David Stec
30'
Копац Бартош
 
31'
2:2
Букса Адам
68'
 
Santeri Hostikka
Sebastian Kowalczyk

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония
РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Медзь Погонь Щецин 2:1 Легия

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
  • Второй тайм
  • 68'
    Погонь Шецин делает замену. Sebastian Kowalczyk уходит с поля, а Santeri Hostikka выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Букса Адам из команды Погонь Шецин забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    David Stec получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Дрыгас Камил пробил пенальти, но не смог забить!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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