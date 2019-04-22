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  3. Польша: Экстракласса. Группа Б
Висла Краков
2:1
Перерыв

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
31' Гол
Пешко Славомир
34' Желтая карточка
Ангельски Кароль
2:0
36' Гол
Пешко Славомир
2:1
43' Гол
Швох Матеуш
45' Желтая карточка
Меребашвили Георгий
1
Mateusz
Lis
29
Палчич
Матей
8
Бурлига
Лукаш
43
Dawid
Szot
2
Петшак
Рафаль
9
Богуски
Рафал
10
Баша
Вулнет
7
Пешко
Славомир
11
Krzysztof
Drzazga
21
Marcin
Grabowski
24
Коларж
Марко
30
Дене
Томас
3
Jake
McGing
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
21
Рикардиньо
II
19
Ангельски
Кароль
Висла Краков
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

31'
Пешко Славомир
(Богуски Рафал)
1:0
34'
 
Ангельски Кароль
36'
Пешко Славомир
(Krzysztof Drzazga)
2:0
43'
2:1
Швох Матеуш
45'
 
Меребашвили Георгий

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия
Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Ягеллония Медзь 2:0 Висла Краков Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Пяст 2:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Легия 3:3 Висла Краков Краковия 0:2 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин
Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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