Висла Краков
2:1
Перерыв
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Висла Плоцк
1:0
31' ГолПешко Славомир
34' Желтая карточкаАнгельски Кароль
2:0
36' ГолПешко Славомир
2:1
43' ГолШвох Матеуш
45' Желтая карточкаМеребашвили Георгий
29
Палчич
Матей
43
Dawid
Szot
10
Баша
Вулнет
24
Коларж
Марко
30
Дене
Томас
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Палчич МатейЗащитник
- Защитник
-
43 Dawid SzotЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВулнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Коларж МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
44 Букса АдамНападающий
-
23 Брожек ПавелНападающий
-
-
-
-
42 Daniel Morys
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Ход матча
31'
1:0
34'
36'
43'
2:1
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =4 -9Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия
Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Ягеллония Медзь 2:0 Висла Краков Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Пяст 2:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Легия 3:3 Висла Краков Краковия 0:2 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин
Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
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