Медзь
2:1
Перерыв
Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
Заглембе Сосновец
1:0
4' ГолФорселль Петтери
1:1
11' ГолVamara Sanogo
2:1
45' ГолФорселль Петтери
28
Kornel
Osyra
17
Пикк
Артур
21
Оямаа
Хенрик
11
Камара
Хуан
31
Грошшо
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Kornel OsyraЗащитник
- Защитник
-
17 Пикк АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Оямаа ХенрикНападающий
- Нападающий
-
11 Камара ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Роман ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dominik Nowak
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Польчак ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Dawid Ryndak
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Ход матча
4'
1:0
11'
1:1
45'
2:1
Предыдущие игры
Медзь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арка Гдыня 1:1 Медзь Ягеллония 2:1 Медзь Медзь 2:1 Краковия Шлёнск 0:0 Медзь
Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь Медзь 0:4 Арка Гдыня Краковия 0:0 Медзь
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =2 -13Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Медзь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Заглембе Сосновец: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
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