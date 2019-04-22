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  3. Польша: Экстракласса. Группа Б
Медзь
2:1
Перерыв

Стадион:
Заглембе Сосновец
0'
1:0
4' Гол
Форселль Петтери
1:1
11' Гол
Vamara Sanogo
2:1
45' Гол
Форселль Петтери
35
Джанаев
Сослан
2
Милькович
Александр
28
Kornel
Osyra
42
Монтейру
Элтон
17
Пикк
Артур
6
Аугустыняк
Рафал
22
Фернандес
Борха
II
14
Omar
Cabrera
Santana
21
Оямаа
Хенрик
10
Форселль
Петтери
11
Камара
Хуан
31
Грошшо
Лукаш
11
Georgios
Mygas
16
Цихоцки
Матеуш
5
Тот
Мартин
17
Хайнлот
Михаэль
34
Грессак
Лукас
10
Mateusz
Mozdzen
7
Навотка
Томаш
8
Павловски
Шимон
22
Zarko
Udovicic
27
Vamara
Sanogo
Медзь
4-1-2-3
Заглембе Сосновец
4-2-3-1

Ход матча

4'
Форселль Петтери
(Камара Хуан)
1:0
11'
1:1
Vamara Sanogo
(Zarko Udovicic)
31'
 
Габедава Георгий
Georgios Mygas
45'
Форселль Петтери
2:1

Предыдущие игры

Медзь Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арка Гдыня 1:1 Медзь Ягеллония 2:1 Медзь Медзь 2:1 Краковия Шлёнск 0:0 Медзь
Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь Медзь 0:4 Арка Гдыня Краковия 0:0 Медзь
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Медзь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Заглембе Сосновец: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Экстракласса Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Экстракласса Заглембе Сосновец 0:2 Медзь Первый дивизион Медзь 4:1 Заглембе Сосновец Первый дивизион
Медзь 2:1 Заглембе Сосновец Первый дивизион Заглембе Сосновец 1:0 Медзь Первый дивизион Заглембе Сосновец 0:1 Медзь Первый дивизион Медзь 1:4 Заглембе Сосновец Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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