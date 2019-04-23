Краковия
0:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 8427
Ягеллония
21' Желтая карточкаДаткович Нико
0:1
22' ПенальтиИмас Хесус
56' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
5
Гол
Януш
24
Airam
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 AiramНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
97 Daniel Pik
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
41 Michal Ozga
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
21'
22'
0:1
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце
Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь Нецеча 2:0 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец
Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Краковия: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса
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