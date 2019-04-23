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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Краковия
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8427
Ягеллония
0'
21' Желтая карточка
Даткович Нико
0:1
22' Пенальти
Имас Хесус
56' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
90'+4
40
Michal
Peskovic
87
Diego
Ferraresso
34
Дитятьев
Алексей
20
Даткович
Нико
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
29
Bojan
Cecaric
19
Хави
Эрнандес
II
21
Jacub
Serafin
11
Вдовяк
Матеуш
24
Airam
25
Келемен
Марьян
2
Кадлец
Андрей
15
Zoran
Arsenic
5
Митрович
Неманья
19
Бедварссон
Бедвар
7
Вуйцицки
Якуб
99
Bartosz
Kwiecien
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
77
Коштал
Мартин
11
Имас
Хесус
Краковия
4-1-4-1
Ягеллония
4-5-1

Ход матча

21'
Даткович Нико
 
22'
0:1
Имас Хесус
56'
 
Бедварссон Бедвар
61'
Ханка Серджу
Bojan Cecaric
 
68'
 
Гильерме Хауберт
Коштал Мартин
72'
 
Поспишил Мартин
Полетанович Марко
72'
Daniel Pik
Вдовяк Матеуш
 
90'
 
Maciej Twarowski
Имас Хесус

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце
Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь Нецеча 2:0 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец
Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Краковия: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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