71' Желтая карточкаТиба Педру
1:0
81' ГолFilip Marchwinski
89' Желтая карточкаКафу Карлуш
90' Желтая карточкаВешович Марко
90' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
26
Яницки
Рафал
25
Тиба
Педру
29
Юзвяк
Камиль
24
Амарал
Жоау
34
Астис
Иньяки
44
Реми
Вильям
14
Глоушек
Адам
26
Кафу
Карлуш
45
Медейруш
Юри
21
Нодь
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
14 Глоушек АдамЗащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
71'
81'
89'
90'
90'
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония
Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия Погонь Щецин 2:1 Легия Легия 4:0 Гурник Забже
Последние игры между собой
Лех: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Лех Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Легия 1:0 Лех Экстракласса
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