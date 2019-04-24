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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Лех
1:0
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
71' Желтая карточка
Тиба Педру
1:0
81' Гол
Filip Marchwinski
89' Желтая карточка
Кафу Карлуш
90' Желтая карточка
Вешович Марко
90' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
90'+10
1
Бурич
Ясмин
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
26
Яницки
Рафал
22
Костевич
Владимир
17
Макушевски
Мацей
25
Тиба
Педру
7
Гаёс
Мацей
29
Юзвяк
Камиль
24
Амарал
Жоау
11
Жамалетдинов
Тимур
33
Цежняк
Радослав
20
Вешович
Марко
34
Астис
Иньяки
44
Реми
Вильям
14
Глоушек
Адам
26
Кафу
Карлуш
7
Антолич
Домагой
18
Кухарчик
Михал
45
Медейруш
Юри
21
Нодь
Доминик
27
Карлитос
Карлос
Лех
4-4-2
Легия
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Шиманьски Себастьян
Медейруш Юри
66'
 
Sandro Kulenovic
Кухарчик Михал
71'
Тиба Педру
 
73'
Filip Marchwinski
Амарал Жоау
 
79'
Клупс Тымотеуш
Макушевски Мацей
 
81'
Filip Marchwinski
1:0
85'
 
Радович Мирослав
Нодь Доминик
89'
 
Кафу Карлуш
90'
 
Вешович Марко
90'
Вернон де Марко
Яницки Рафал
 
90'
Юзвяк Камиль
 

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин
Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех Лех 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 2:2 Лех Лех 0:1 Лехия Гданьск Ракув 1:0 Лех
Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония
Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия Погонь Щецин 2:1 Легия Легия 4:0 Гурник Забже

Последние игры между собой

Лех: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Лех 2:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса
Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Лех Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Легия 1:0 Лех Экстракласса
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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