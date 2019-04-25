Шлёнск
1:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава Зрители: 5046
Гурник Забже
1:0
4' ПенальтиРобак Марцин
7' Желтая карточкаПавелец Мариуш
31' Желтая карточкаAdam Oern Arnarson
36' Желтая карточкаAdrian Gryszkiewicz
47' Желтая карточкаPrzemyslaw Wisniewski
1:1
53' ПенальтиIgor Angulo
59' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
72' Желтая карточкаСловик Якуб
72' Желтая карточкаIgor Angulo
1:2
79' ГолIgor Angulo
83' Желтая карточкаТарасов Игорь
27
Словик
Якуб
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
16
Пих
Роберт
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
-
29 Пех АркадиушНападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
4'
1:0
53'
1:1
72'
72'
79'
1:2
83'
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +4 =5 -11Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь
Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк
Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Висла Краков Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Гурник Забже 1:3 Медзь Розвуй 1:4 Гурник Забже Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Шлёнск Легия 4:0 Гурник Забже
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:2 Шлёнск Orange Ekstraklasa
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