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  3. Польша: Экстракласса. Группа Б
Шлёнск
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5046
Гурник Забже
0'
1:0
4' Пенальти
Робак Марцин
7' Желтая карточка
Павелец Мариуш
31' Желтая карточка
Adam Oern Arnarson
36' Желтая карточка
Adrian Gryszkiewicz
47' Желтая карточка
Przemyslaw Wisniewski
1:1
53' Пенальти
Igor Angulo
59' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
72' Желтая карточка
Словик Якуб
72' Желтая карточка
Igor Angulo
1:2
79' Гол
Igor Angulo
83' Желтая карточка
Тарасов Игорь
90'+8
27
Словик
Якуб
20
Mateusz
Holownia
17
Павелец
Мариуш
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
19
Мончиньски
Кжиштоф
21
Jakub
Labojko
18
Мусонда
Лубамба
16
Пих
Роберт
11
Mateusz
Cholewiak
9
Робак
Марцин
84
Чуды
Мартин
4
Adam
Oern
Arnarson
2
Przemyslaw
Wisniewski
5
Бохневич
Павел
27
Adrian
Gryszkiewicz
23
Матрас
Матеуш
19
Kamil
Zapolnik
8
Гвилия
Валериане
7
Szymon
Zurkowski
9
Jesus
Jimenez
17
Igor
Angulo
Шлёнск
4-2-3-1
Гурник Забже
4-1-4-1

Ход матча

4'
Робак Марцин
1:0
7'
Павелец Мариуш
 
31'
 
Adam Oern Arnarson
36'
 
Adrian Gryszkiewicz
46'
 
Dani Suarez
Adrian Gryszkiewicz
47'
 
Przemyslaw Wisniewski
53'
1:1
Igor Angulo
59'
Мончиньски Кжиштоф
 
59'
 
Матушек Шимон
Adam Oern Arnarson
64'
Тарасов Игорь
Mateusz Cholewiak
 
72'
Словик Якуб
 
72'
 
Igor Angulo
79'
1:2
Igor Angulo
(Гвилия Валериане)
82'
Daniel Szczepan
Брозь Лукаш
 
82'
Damian Gaska
Мончиньски Кжиштоф
 
83'
Тарасов Игорь
 
84'
 
Lukasz Wolsztynski
Kamil Zapolnik

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь
Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк
Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Висла Краков Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Гурник Забже 1:3 Медзь Розвуй 1:4 Гурник Забже Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Шлёнск Легия 4:0 Гурник Забже

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Шлёнск 0:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса
Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:2 Шлёнск Orange Ekstraklasa
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Adrian Gryszkiewicz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Adam Oern Arnarson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Павелец Мариуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шленск Вроцлав забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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