Заглембе Сосновец
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Ludowy Зрители: 3048
Висла Краков
0:1
5' ГолKrzysztof Drzazga
35' Желтая карточкаМрац Патрик
45' Желтая карточкаКоларж Марко
1:1
49' ГолMateusz Mozdzen
53' Желтая карточкаKrzysztof Drzazga
2:1
57' ГолOlaf Nowak
25
Польчак
Пётр
29
Палчич
Матей
24
Коларж
Марко
43
Dawid
Szot
23
Брожек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Польчак ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Dawid Ryndak
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Палчич МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Коларж МаркоПолузащитник
-
43 Dawid SzotПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
48 Kamil Broda
-
-
-
-
70 Marcej Sliwa
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
5'
35'
45'
49'
57'
2:1
Предыдущие игры
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков
Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =4 -10Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков
Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Ягеллония Медзь 2:0 Висла Краков Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Пяст 2:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Легия 3:3 Висла Краков
Последние игры между собой
Заглембе Сосновец: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
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