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  3. Польша: Экстракласса. Группа Б
Заглембе Сосновец
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3048
Висла Краков
0'
0:1
5' Гол
Krzysztof Drzazga
35' Желтая карточка
Мрац Патрик
45' Желтая карточка
Коларж Марко
1:1
49' Гол
Mateusz Mozdzen
53' Желтая карточка
Krzysztof Drzazga
2:1
57' Гол
Olaf Nowak
90'+4
1
Кудла
Давид
2
Мрац
Патрик
25
Польчак
Пётр
16
Цихоцки
Матеуш
17
Хайнлот
Михаэль
22
Zarko
Udovicic
10
Mateusz
Mozdzen
8
Павловски
Шимон
7
Навотка
Томаш
27
Vamara
Sanogo
9
Габедава
Георгий
1
Mateusz
Lis
2
Петшак
Рафаль
29
Палчич
Матей
45
Daniel
Hoyo-Kowalski
21
Marcin
Grabowski
24
Коларж
Марко
43
Dawid
Szot
9
Богуски
Рафал
11
Krzysztof
Drzazga
7
Пешко
Славомир
23
Брожек
Павел
Заглембе Сосновец
4-4-2
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Krzysztof Drzazga
(Пешко Славомир)
33'
Грессак Лукас
Хайнлот Михаэль
 
35'
Мрац Патрик
 
45'
 
Коларж Марко
46'
Olaf Nowak
Габедава Георгий
 
49'
Mateusz Mozdzen
(Zarko Udovicic)
1:1
53'
 
Krzysztof Drzazga
57'
Olaf Nowak
(Vamara Sanogo)
2:1
61'
 
Wojciech Slomka
Брожек Павел
66'
 
Emmanuel Kumah
Пешко Славомир
80'
 
Alexander Buksa
Krzysztof Drzazga
82'
Иванишвили Георгий
Vamara Sanogo
 

Предыдущие игры

Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков
Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков
Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Ягеллония Медзь 2:0 Висла Краков Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Пяст 2:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Легия 3:3 Висла Краков

Последние игры между собой

Заглембе Сосновец: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Экстракласса Заглембе Сосновец 0:4 Висла Краков Кубок Польши Висла Краков 4:0 Заглембе Сосновец Orange Ekstraklasa
Заглембе Сосновец 1:3 Висла Краков Orange Ekstraklasa Заглембе Сосновец 0:2 Висла Краков Кубок лиги Висла Краков 1:1 Заглембе Сосновец Кубок лиги
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 82'
    Заглембе Сосновец делает замену. Vamara Sanogo уходит с поля, а Иванишвили Георгий выходит на его замену.
  • 80'
    Висла Краков делает замену. Krzysztof Drzazga уходит с поля, а Alexander Buksa выходит на его замену.
  • 66'
    Висла Краков делает замену. Пешко Славомир уходит с поля, а Emmanuel Kumah выходит на его замену.
  • 61'
    Висла Краков делает замену. Брожек Павел уходит с поля, а Wojciech Slomka выходит на его замену.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Olaf Nowak бьет в цель!
  • Желтая карточка
    53'
    Krzysztof Drzazga получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Матеуш Можджень бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Заглембе Сосновец делает замену. Габедава Георгий уходит с поля, а Olaf Nowak выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Коларж Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Мрац Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Заглембе Сосновец делает замену. Хайнлот Михаэль уходит с поля, а Грессак Лукас выходит на его замену.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Krzysztof Drzazga бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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