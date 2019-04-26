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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Заглембе Любин
2:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
6' Гол
Бохар Дамьян
2:0
28' Гол
Тушыньски Патрык
54' Желтая карточка
Zoran Arsenic
90'+4
12
Флоренц
Конрад
24
Тосик
Якуб
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
3
Балич
Саша
99
Bartosz
Slisz
19
Ягелло
Филип
11
Павловски
Бартоломей
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
89
Тушыньски
Патрык
25
Келемен
Марьян
2
Кадлец
Андрей
15
Zoran
Arsenic
5
Митрович
Неманья
19
Бедварссон
Бедвар
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
77
Коштал
Мартин
26
Поспишил
Мартин
12
Гильерме
Хауберт
11
Имас
Хесус
Заглембе Любин
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

6'
Бохар Дамьян
(Павловски Бартоломей)
1:0
28'
Тушыньски Патрык
(Ягелло Филип)
2:0
46'
 
Bartosz Kwiecien
Полетанович Марко
54'
 
Zoran Arsenic
63'
 
Вуйцицки Якуб
Коштал Мартин
73'
Dawid Pakulski
Павловски Бартоломей
 
77'
 
Patryk Klimala
Имас Хесус
80'
Lukasz Poreba
Ягелло Филип
 
86'
Patryk Szysz
Бохар Дамьян
 

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь
Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Тушыньски Патрык бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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