Заглембе Любин
2:0
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Ягеллония
1:0
6' ГолБохар Дамьян
2:0
28' ГолТушыньски Патрык
54' Желтая карточкаZoran Arsenic
24
Тосик
Якуб
55
Damian
Oko
19
Ягелло
Филип
39
Бохар
Дамьян
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мареш ЯкубНападающий
-
-
-
17 Patryk Szysz
-
Главный тренер: Ben van Dael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Michal Ozga
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
6'
28'
2:0
54'
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =5 -6Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь
Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
Загрузка...