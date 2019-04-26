22
Моква
Томаш
21
Бадиа
Жерар
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
24
Airam
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
-
19 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 AiramНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Daniel Pik
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст
Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков Пяст 1:1 Легия
Краковия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия
Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь
Последние игры между собой
Пяст: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Краковия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Пяст Экстракласса Краковия 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
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