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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Пяст
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Краковия
0' 3'
26
Frantisek
Plach
22
Моква
Томаш
4
Червински
Якуб
25
Седлар
Александр
2
Mikkel
Kirkeskov
20
Кончковски
Мартин
6
Хэйтли
Том
3
Йодловец
Томаш
21
Бадиа
Жерар
9
Пажишек
Пётр
17
Валенсия
Хоэль
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
20
Даткович
Нико
3
Сиплак
Михал
4
Ханка
Серджу
8
Димун
Милан
5
Гол
Януш
29
Bojan
Cecaric
19
Хави
Эрнандес
II
24
Airam
Пяст
4-4-2
Краковия
4-4-2

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст
Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков Пяст 1:1 Легия
Краковия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия
Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь

Последние игры между собой

Пяст: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Краковия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Краковия Экстракласса
Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Пяст Экстракласса Краковия 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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