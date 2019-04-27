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  3. Польша: Экстракласса. Группа А
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лех
0' 24'
26
Jakub
Bursztyn
22
David
Stec
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
40
Sebastian
Walukiewicz
14
Дрыгас
Камил
33
Mariusz
Malec
16
Santeri
Hostikka
34
Гуаррочена
Икер
10
Радослав
Маевски
17
Кожуль
Звонимир
1
Бурич
Ясмин
2
Гумни
Роберт
34
Клупс
Тымотеуш
6
Тралка
Лукаш
4
Рогне
Томас
25
Тиба
Педру
26
Яницки
Рафал
29
Юзвяк
Камиль
36
Filip
Marchwinski
7
Гаёс
Мацей
22
Костевич
Владимир
Погонь Щецин
4-4-2
Лех
4-4-2

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня
Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин
Лех Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех
Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех Лех 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 2:2 Лех Лех 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса
Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 5:1 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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