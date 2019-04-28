Медзь
3:2
Конец матча
Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
Висла Плоцк
1:0
4' ГолРоман Хоан
2:0
10' ГолРоман Хоан
2:1
28' ГолКусвик Гжегож
31' Желтая карточкаOmar Cabrera Santana
3:1
36' ГолФорселль Петтери
55' Желтая карточкаРоман Хоан
56' Желтая карточкаAngel Garcia II
57' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
59' Желтая карточкаЛасицки Игор
70' Желтая карточкаАугустыняк Рафал
71' Желтая карточкаМаразас Юстинас
74' Желтая карточкаBozo Musa
85' Красная карточкаKornel Osyra
3:2
86' ПенальтиЗавада Оскар
90' Желтая карточкаДжанаев Сослан
90' Вторая желтая карточкаБорысюк Ариэль
26
Bozo
Musa
28
Kornel
Osyra
17
Пикк
Артур
33
Роман
Хоан
11
Камара
Хуан
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
14
Джигала
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Bozo MusaЗащитник
-
28 Kornel OsyraЗащитник
-
17 Пикк АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Роман ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камара ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Оямаа ХенрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dominik Nowak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джигала АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Ход матча
4'
1:0
10'
2:0
28'
2:1
36'
55'
56'
57'
59'
70'
71'
74'
85'
86'
3:2
90'
90'
Предыдущие игры
Медзь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арка Гдыня 2:0 Медзь Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Арка Гдыня 1:1 Медзь Ягеллония 2:1 Медзь
Медзь 2:1 Краковия Шлёнск 0:0 Медзь Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск
Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Медзь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
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