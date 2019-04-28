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  3. Польша: Экстракласса. Группа Б
Медзь
3:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
4' Гол
Роман Хоан
2:0
10' Гол
Роман Хоан
2:1
28' Гол
Кусвик Гжегож
31' Желтая карточка
Omar Cabrera Santana
3:1
36' Гол
Форселль Петтери
55' Желтая карточка
Роман Хоан
56' Желтая карточка
Angel Garcia II
57' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
59' Желтая карточка
Ласицки Игор
70' Желтая карточка
Аугустыняк Рафал
71' Желтая карточка
Маразас Юстинас
74' Желтая карточка
Bozo Musa
85' Красная карточка
Kornel Osyra
3:2
86' Пенальти
Завада Оскар
90' Желтая карточка
Джанаев Сослан
90' Вторая желтая карточка
Борысюк Ариэль
90'+7
35
Джанаев
Сослан
23
Зелиньски
Павел
26
Bozo
Musa
28
Kornel
Osyra
17
Пикк
Артур
6
Аугустыняк
Рафал
33
Роман
Хоан
22
Фернандес
Борха
II
14
Omar
Cabrera
Santana
11
Камара
Хуан
10
Форселль
Петтери
31
Bartlomiej
Zynel
3
Jake
McGing
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
4
Борысюк
Ариэль
14
Джигала
Адам
8
Фурман
Доминик
50
Маразас
Юстинас
96
Jakub
Lukowski
11
Кусвик
Гжегож
Медзь
4-1-4-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

4'
Роман Хоан
1:0
10'
Роман Хоан
2:0
28'
2:1
Кусвик Гжегож
(Ласицки Игор)
31'
Omar Cabrera Santana
 
36'
Форселль Петтери
(Зелиньски Павел)
3:1
46'
 
Damian Rasak
Джигала Адам
46'
 
Рикардиньо II
Jakub Lukowski
55'
Роман Хоан
 
56'
 
Angel Garcia II
57'
 
Борысюк Ариэль
59'
 
Ласицки Игор
68'
 
Завада Оскар
Кусвик Гжегож
70'
Аугустыняк Рафал
 
71'
 
Маразас Юстинас
74'
Bozo Musa
 
77'
Оямаа Хенрик
Роман Хоан
 
85'
Kornel Osyra
 
86'
3:2
Завада Оскар
86'
Монтейру Элтон
Omar Cabrera Santana
 
89'
Adrian Purzycki
Фернандес Борха II
 
90'
Джанаев Сослан
 
90'
 
Борысюк Ариэль

Предыдущие игры

Медзь Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арка Гдыня 2:0 Медзь Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Арка Гдыня 1:1 Медзь Ягеллония 2:1 Медзь
Медзь 2:1 Краковия Шлёнск 0:0 Медзь Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск
Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Медзь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Медзь 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Медзь Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Медзь Первый дивизион Медзь 1:0 Висла Плоцк Первый дивизион
Медзь 0:2 Висла Плоцк Первый дивизион Висла Плоцк 2:0 Медзь Первая лига Медзь 0:0 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 2:2 Медзь Первая лига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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