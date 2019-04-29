Гурник Забже
4:0
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Заглембе Сосновец
26' Желтая карточкаГвилия Валериане
1:0
28' ГолСекулич Борис
34' Желтая карточкаМрац Патрик
2:0
38' ГолJesus Jimenez
3:0
43' ГолIgor Angulo
45' Желтая карточкаПавловски Шимон
50' Вторая желтая карточкаМрац Патрик
4:0
78' ГолIgor Angulo
87' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
84
Чуды
Мартин
15
Dani
Suarez
17
Igor
Angulo
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Польчак ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Ход матча
26'
28'
1:0
34'
38'
43'
3:0
45'
50'
78'
4:0
87'
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шлёнск 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия
Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Висла Краков Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Гурник Забже 1:3 Медзь Розвуй 1:4 Гурник Забже Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Шлёнск
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Заглембе Сосновец: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
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