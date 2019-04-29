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  3. Польша: Экстракласса. Группа Б
Гурник Забже
4:0
Конец матча

Стадион:
Заглембе Сосновец
0'
26' Желтая карточка
Гвилия Валериане
1:0
28' Гол
Секулич Борис
34' Желтая карточка
Мрац Патрик
2:0
38' Гол
Jesus Jimenez
3:0
43' Гол
Igor Angulo
45' Желтая карточка
Павловски Шимон
50' Вторая желтая карточка
Мрац Патрик
4:0
78' Гол
Igor Angulo
87' Желтая карточка
Mateusz Mozdzen
90'+1
84
Чуды
Мартин
3
Секулич
Борис
15
Dani
Suarez
5
Бохневич
Павел
27
Adrian
Gryszkiewicz
23
Матрас
Матеуш
19
Kamil
Zapolnik
8
Гвилия
Валериане
7
Szymon
Zurkowski
9
Jesus
Jimenez
17
Igor
Angulo
1
Кудла
Давид
11
Georgios
Mygas
16
Цихоцки
Матеуш
5
Тот
Мартин
2
Мрац
Патрик
10
Mateusz
Mozdzen
34
Грессак
Лукас
7
Навотка
Томаш
8
Павловски
Шимон
22
Zarko
Udovicic
27
Vamara
Sanogo
Гурник Забже
4-1-4-1
Заглембе Сосновец
4-2-3-1

Ход матча

26'
Гвилия Валериане
 
28'
Секулич Борис
1:0
34'
 
Мрац Патрик
38'
Jesus Jimenez
(Гвилия Валериане)
2:0
41'
 
Габедава Георгий
Навотка Томаш
43'
Igor Angulo
(Гвилия Валериане)
3:0
45'
 
Павловски Шимон
50'
 
Мрац Патрик
53'
 
Польчак Пётр
Vamara Sanogo
59'
 
Sebastian Milewski
Грессак Лукас
73'
Матушек Шимон
Kamil Zapolnik
 
78'
Igor Angulo
4:0
80'
Adam Oern Arnarson
Гвилия Валериане
 
87'
 
Mateusz Mozdzen
88'
Lukasz Wolsztynski
Igor Angulo
 

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шлёнск 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия
Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Висла Краков Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Гурник Забже 1:3 Медзь Розвуй 1:4 Гурник Забже Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Шлёнск
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Заглембе Сосновец: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Экстракласса Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Заглембе Сосновец Первый дивизион Заглембе Сосновец 2:1 Гурник Забже Первый дивизион
Заглембе Сосновец 0:2 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Заглембе Сосновец 3:2 Гурник Забже Кубок лиги
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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