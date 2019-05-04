Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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Легия
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Пяст
0'
12' Желтая карточка
Роша Луис
0:1
13' Гол
Бадиа Жерар
21' Желтая карточка
Вешович Марко
33' Желтая карточка
Мартинш Андре
43'
33
Цежняк
Радослав
20
Вешович
Марко
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
7
Антолич
Домагой
24
Мартинш
Андре
18
Кухарчик
Михал
22
Хямяляйнен
Каспер
53
Шиманьски
Себастьян
27
Карлитос
Карлос
26
Frantisek
Plach
5
Петровски
Марцин
4
Червински
Якуб
25
Седлар
Александр
2
Mikkel
Kirkeskov
10
Patryk
Dziczek
20
Кончковски
Мартин
17
Валенсия
Хоэль
6
Хэйтли
Том
21
Бадиа
Жерар
9
Пажишек
Пётр
Легия
4-2-3-1
Пяст
4-1-4-1

Ход матча

12'
Роша Луис
 
13'
0:1
Бадиа Жерар
(Кончковски Мартин)
21'
Вешович Марко
 
33'
Мартинш Андре
 

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин
Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия
Пяст Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце
Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Легия: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Пяст: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Кубок Пяст 1:3 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Экстракласса
Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши Легия 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Легия 0:1 4 2 0 2 4 - 3 66
2. Пяст 1:0 4 4 0 0 7 - 1 65
3. Лехия Гданьск 3 1 0 2 5 - 8 63
4. Ягеллония 3 1 1 1 4 - 5 51
5. Заглембе Любин 4 1 1 2 5 - 5 51
6. Лех 4 1 3 0 6 - 5 49
7. Краковия 3 0 0 3 1 - 5 48
8. Погонь Щецин 3 1 1 1 7 - 7 47
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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