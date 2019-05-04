Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Легия
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Пяст
12' Желтая карточкаРоша Луис
0:1
13' ГолБадиа Жерар
21' Желтая карточкаВешович Марко
33' Желтая карточкаМартинш Андре
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Корун УрошЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
19 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
12'
13'
0:1
21'
33'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин
Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия
Пяст Последние 20 матчей: +12 =4 -4Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце
Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Легия: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Пяст: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши Легия 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|66
|2.
|Пяст
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|65
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|63
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|51
|5.
|Заглембе Любин
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|51
|6.
|Лех
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|49
|7.
|Краковия
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|48
|8.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|47
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