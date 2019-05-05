Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019
Заглембе Сосновец
0:1
Перерыв
Стадион: Stadion Ludowy
Шлёнск
0:1
25' ГолMateusz Cholewiak
45' Желтая карточкаSebastian Milewski
31
Грошшо
Лукаш
25
Польчак
Пётр
88
Olaf
Nowak
27
Словик
Якуб
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
16
Пих
Роберт
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Польчак ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Olaf NowakНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Dawid Ryndak
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пех АркадиушНападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
25'
0:1
Предыдущие игры
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =2 -13Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк
Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония
Шлёнск Последние 20 матчей: +4 =5 -11Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже
Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шлёнск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|46
|2.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|44
|3.
|Гурник Забже
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|40
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|37
|5.
|Медзь
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|37
|6.
|Арка Гдыня
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|36
|7.
|Шлёнск
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|35
|8.
|Заглембе Сосновец
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|28
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