Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа Б 2018-2019
Заглембе Сосновец
0:1
Перерыв

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
25' Гол
Mateusz Cholewiak
45' Желтая карточка
Sebastian Milewski
31
Грошшо
Лукаш
11
Georgios
Mygas
17
Хайнлот
Михаэль
25
Польчак
Пётр
2
Мрац
Патрик
7
Навотка
Томаш
10
Mateusz
Mozdzen
21
Sebastian
Milewski
8
Павловски
Шимон
9
Габедава
Георгий
88
Olaf
Nowak
27
Словик
Якуб
3
Целебан
Пётр
17
Павелец
Мариуш
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
5
Аугусту
Перейра
19
Мончиньски
Кжиштоф
16
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
11
Mateusz
Cholewiak
9
Робак
Марцин
Заглембе Сосновец
4-4-2
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Mateusz Cholewiak
(Пих Роберт)
38'
Грессак Лукас
Mateusz Mozdzen
 
45'
Sebastian Milewski
 

Предыдущие игры

Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк
Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония
Шлёнск Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже
Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шлёнск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Экстракласса Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 7 46
2. Корона Кельце 4 1 1 2 3 - 4 44
3. Гурник Забже 4 3 0 1 8 - 3 40
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 8 - 7 37
5. Медзь 4 1 2 1 5 - 6 37
6. Арка Гдыня 4 2 1 1 5 - 2 36
7. Шлёнск 1:0 4 1 1 2 3 - 5 35
8. Заглембе Сосновец 0:1 4 1 1 2 4 - 8 28
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Sebastian Milewski получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Заглембе Сосновец делает замену. Матеуш Можджень уходит с поля, а Грессак Лукас выходит на его замену.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Mateusz Cholewiak бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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