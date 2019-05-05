Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Краковия
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Лехия Гданьск
0' 8'
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
20
Даткович
Нико
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
4
Ханка
Серджу
14
Дабровски
Дамьян
8
Димун
Милан
29
Bojan
Cecaric
24
Filip
Piszczek
1
Аломерович
Златан
3
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
5
Витория
Стивен
22
Младенович
Филип
36
Tomasz
Makowski
6
Кубицки
Ярослав
9
Patryk
Lipski
28
Пайшау
Флавиу
90
Собех
Артур
17
Гараслин
Лукаш
Краковия
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск
Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст
Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Краковия: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:6 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Легия 4 2 0 2 4 - 3 66
2. Пяст 4 4 0 0 7 - 1 65
3. Лехия Гданьск 0:0 4 1 1 2 5 - 8 64
4. Ягеллония 3 1 1 1 4 - 5 51
5. Заглембе Любин 4 1 1 2 5 - 5 51
6. Лех 4 1 3 0 6 - 5 49
7. Краковия 0:0 4 0 1 3 1 - 5 49
8. Погонь Щецин 3 1 1 1 7 - 7 47
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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