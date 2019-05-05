Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Краковия
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Лехия Гданьск
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Karol Fila
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +11 =2 -7Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск
Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст
Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Краковия: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:6 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|66
|2.
|Пяст
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|65
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|64
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|51
|5.
|Заглембе Любин
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|51
|6.
|Лех
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|49
|7.
|Краковия
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|49
|8.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|47
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