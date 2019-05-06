Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Ягеллония
4:2
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
1:0
3' Гол
Имас Хесус
2:0
7' Гол
Рунье Иван
2:1
21' Гол
Sebastian Kowalczyk
3:1
66' Гол
Имас Хесус
3:2
78' Гол
Кожуль Звонимир
79' Желтая карточка
Кожуль Звонимир
4:2
88' Гол
Поспишил Мартин
90'+4
25
Келемен
Марьян
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
9
Новиковас
Арвидас
6
Романчук
Тарас
77
Коштал
Мартин
11
Имас
Хесус
12
Гильерме
Хауберт
26
Jakub
Bursztyn
22
David
Stec
33
Mariusz
Malec
28
Подставски
Томаш
2
Бартковски
Якуб
77
Ricardo
Nunes
III
14
Дрыгас
Камил
10
Радослав
Маевски
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
11
Беньямина
Суфиан
Ягеллония
4-3-3
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

3'
Имас Хесус
(Рунье Иван)
1:0
7'
Рунье Иван
(Гильерме Хауберт)
2:0
21'
2:1
Sebastian Kowalczyk
(Кожуль Звонимир)
46'
Martin Adamec
Коштал Мартин
 
62'
 
Hubert Matynia
Ricardo Nunes III
66'
Имас Хесус
(Новиковас Арвидас)
3:1
69'
 
Adrian Benedyczak
Sebastian Kowalczyk
69'
 
Santeri Hostikka
David Stec
74'
Maciej Twarowski
Имас Хесус
 
78'
3:2
Кожуль Звонимир
79'
 
Кожуль Звонимир
82'
Кадлец Андрей
Новиковас Арвидас
 
88'
Поспишил Мартин
4:2

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех
Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Легия 4 2 0 2 4 - 3 66
2. Пяст 4 4 0 0 7 - 1 65
3. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 10 63
4. Ягеллония 4 2 1 1 8 - 7 54
5. Заглембе Любин 4 1 1 2 5 - 5 51
6. Краковия 4 1 0 3 3 - 5 51
7. Лех 4 1 3 0 6 - 5 49
8. Погонь Щецин 4 1 1 2 9 - 11 47
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Sebastian Kowalczyk бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Рунье Иван бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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