Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Ягеллония
4:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Погонь Щецин
1:0
3' ГолИмас Хесус
2:0
7' ГолРунье Иван
2:1
21' ГолSebastian Kowalczyk
3:1
66' ГолИмас Хесус
3:2
78' ГолКожуль Звонимир
79' Желтая карточкаКожуль Звонимир
4:2
88' ГолПоспишил Мартин
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
22
David
Stec
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Жиро МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
3'
1:0
7'
2:0
21'
66'
3:1
78'
3:2
79'
88'
4:2
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех
Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =4 -9Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|66
|2.
|Пяст
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|65
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|63
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|54
|5.
|Заглембе Любин
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|51
|6.
|Краковия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|51
|7.
|Лех
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|49
|8.
|Погонь Щецин
|4
|1
|1
|2
|9 - 11
|47
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