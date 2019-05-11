Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019

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Шлёнск
1:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
9' Гол
Mateusz Cholewiak
1:1
27' Гол
Стеванович Ален
35'
27
Словик
Якуб
3
Целебан
Пётр
17
Павелец
Мариуш
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
5
Аугусту
Перейра
19
Мончиньски
Кжиштоф
16
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
11
Mateusz
Cholewiak
9
Робак
Марцин
31
Bartlomiej
Zynel
3
Jake
McGing
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
4
Борысюк
Ариэль
8
Фурман
Доминик
9
Швох
Матеуш
6
Damian
Rasak
27
Стеванович
Ален
16
Завада
Оскар
Шлёнск
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

9'
Mateusz Cholewiak
(Пих Роберт)
1:0
27'
1:1
Стеванович Ален
(Damian Rasak)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск
Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк
Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Экстракласса Шлёнск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Шлёнск Экстракласса
Висла Плоцк 0:3 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:4 Шлёнск Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 7 49
2. Корона Кельце 5 1 1 3 3 - 5 44
3. Гурник Забже 4 3 0 1 8 - 3 40
4. Арка Гдыня 5 3 1 1 7 - 2 39
5. Висла Плоцк 1:1 5 2 2 1 9 - 8 38
6. Медзь 4 1 2 1 5 - 6 37
7. Шлёнск 1:1 5 1 2 2 7 - 8 36
8. Заглембе Сосновец 5 1 1 3 6 - 13 28
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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