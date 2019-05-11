Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019
Шлёнск
1:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Висла Плоцк
1:0
9' ГолMateusz Cholewiak
1:1
27' ГолСтеванович Ален
27
Словик
Якуб
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
16
Пих
Роберт
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
16
Завада
Оскар
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
-
29 Пех АркадиушНападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джигала АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Ход матча
9'
1:0
27'
1:1
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +5 =4 -11Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск
Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк
Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|49
|2.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|44
|3.
|Гурник Забже
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|40
|4.
|Арка Гдыня
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|39
|5.
|Висла Плоцк
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|38
|6.
|Медзь
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|37
|7.
|Шлёнск
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|36
|8.
|Заглембе Сосновец
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|28
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