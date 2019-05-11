Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Краковия
1:0
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 10631
Лех
1:0
6' ГолСиплак Михал
39' Желтая карточкаFilip Piszczek
90' Желтая карточкаХанка Серджу
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 AiramНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
-
10 Йевтич ДаркоНападающий
- Запасные игроки
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
6'
1:0
39'
46'
90'
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия
Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:4 Лех Кубок Лех 5:0 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|66
|2.
|Пяст
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|65
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|63
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|54
|5.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|54
|6.
|Заглембе Любин
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|51
|7.
|Лех
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|49
|8.
|Погонь Щецин
|4
|1
|1
|2
|9 - 11
|47
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