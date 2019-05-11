Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Краковия
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10631
Лех
0'
1:0
6' Гол
Сиплак Михал
39' Желтая карточка
Filip Piszczek
90' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+4
40
Michal
Peskovic
3
Сиплак
Михал
20
Даткович
Нико
39
Хелик
Михал
2
Рыпэ
Корнел
5
Гол
Януш
11
Вдовяк
Матеуш
8
Димун
Милан
14
Дабровски
Дамьян
4
Ханка
Серджу
26
Filip
Piszczek
1
Бурич
Ясмин
2
Гумни
Роберт
5
Dimitrios
Goutas
13
Вуядинович
Никола
22
Костевич
Владимир
34
Клупс
Тымотеуш
7
Гаёс
Мацей
6
Тралка
Лукаш
29
Юзвяк
Камиль
36
Filip
Marchwinski
10
Йевтич
Дарко
Краковия
4-1-4-1
Лех
4-4-2

Ход матча

6'
Сиплак Михал
(Ханка Серджу)
1:0
39'
Filip Piszczek
 
46'
Airam
Filip Piszczek
 
60'
 
Макушевски Мацей
Клупс Тымотеуш
69'
 
Гюткьяр Кристиан
Йевтич Дарко
78'
 
Томасик Пётр
Юзвяк Камиль
85'
Хави Эрнандес II
Вдовяк Матеуш
 
86'
Diego Ferraresso
Дабровски Дамьян
 
90'
Ханка Серджу
 

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия
Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех
Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех Лех 2:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Краковия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Краковия 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса
Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:4 Лех Кубок Лех 5:0 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Легия 4 2 0 2 4 - 3 66
2. Пяст 4 4 0 0 7 - 1 65
3. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 10 63
4. Ягеллония 4 2 1 1 8 - 7 54
5. Краковия 5 2 0 3 4 - 5 54
6. Заглембе Любин 4 1 1 2 5 - 5 51
7. Лех 5 1 3 1 6 - 6 49
8. Погонь Щецин 4 1 1 2 9 - 11 47
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Filip Piszczek получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Сиплак Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...