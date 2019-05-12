Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Пяст
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Ягеллония
0' 16'
1
Шматула
Якуб
5
Петровски
Марцин
4
Червински
Якуб
25
Седлар
Александр
2
Mikkel
Kirkeskov
10
Patryk
Dziczek
3
Йодловец
Томаш
20
Кончковски
Мартин
21
Бадиа
Жерар
9
Пажишек
Пётр
17
Валенсия
Хоэль
29
Сандомерски
Гжегож
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
27
Martin
Adamec
26
Поспишил
Мартин
20
Полетанович
Марко
7
Вуйцицки
Якуб
11
Имас
Хесус
9
Новиковас
Арвидас
Пяст
4-4-2
Ягеллония
4-3-3

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст
Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония
Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса
Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa Ягеллония 2:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Легия 4 2 0 2 4 - 3 66
2. Пяст 0:0 5 4 1 0 7 - 1 66
3. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 10 63
4. Ягеллония 0:0 5 2 2 1 8 - 7 55
5. Краковия 5 2 0 3 4 - 5 54
6. Заглембе Любин 4 1 1 2 5 - 5 51
7. Лех 5 1 3 1 6 - 6 49
8. Погонь Щецин 4 1 1 2 9 - 11 47
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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