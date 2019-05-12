Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
21
Бадиа
Жерар
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Корун УрошЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +12 =4 -4Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст
Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония
Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa Ягеллония 2:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|66
|2.
|Пяст
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|66
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|63
|4.
|Ягеллония
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|55
|5.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|54
|6.
|Заглембе Любин
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|51
|7.
|Лех
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|49
|8.
|Погонь Щецин
|4
|1
|1
|2
|9 - 11
|47
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