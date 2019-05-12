Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Легия
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
4' Гол
Кожуль Звонимир
18' Желтая карточка
Sebastian Kowalczyk
43' Желтая карточка
Подставски Томаш
1:1
55' Гол
Jaroslaw Niezgoda
71'
33
Цежняк
Радослав
20
Вешович
Марко
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
7
Антолич
Домагой
26
Кафу
Карлуш
45
Медейруш
Юри
24
Мартинш
Андре
53
Шиманьски
Себастьян
27
Карлитос
Карлос
26
Jakub
Bursztyn
22
David
Stec
33
Mariusz
Malec
40
Sebastian
Walukiewicz
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
14
Дрыгас
Камил
16
Santeri
Hostikka
19
Жиро
Михал
Легия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Кожуль Звонимир
18'
 
Sebastian Kowalczyk
33'
Нодь Доминик
Медейруш Юри
 
43'
 
Подставски Томаш
46'
Jaroslaw Niezgoda
Мартинш Андре
 
55'
Jaroslaw Niezgoda
(Нодь Доминик)
1:1
60'
 
Фойут Ярослав
Mariusz Malec
65'
 
Беньямина Суфиан
Жиро Михал

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия
Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин
Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Легия: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса
Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 5 5 0 0 9 - 2 68
2. Легия 1:1 5 2 1 2 5 - 4 67
3. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 10 63
4. Ягеллония 5 2 1 2 9 - 9 54
5. Краковия 5 2 0 3 4 - 5 54
6. Заглембе Любин 4 1 1 2 5 - 5 51
7. Лех 5 1 3 1 6 - 6 49
8. Погонь Щецин 1:1 5 1 2 2 10 - 12 48
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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