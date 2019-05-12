Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Легия
1:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Погонь Щецин
0:1
4' ГолКожуль Звонимир
18' Желтая карточкаSebastian Kowalczyk
43' Желтая карточкаПодставски Томаш
1:1
55' ГолJaroslaw Niezgoda
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
26
Кафу
Карлуш
45
Медейруш
Юри
22
David
Stec
14
Дрыгас
Камил
19
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
4'
0:1
43'
55'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +13 =1 -6Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия
Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин
Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Легия: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|5
|5
|0
|0
|9 - 2
|68
|2.
|Легия
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|67
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|63
|4.
|Ягеллония
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|54
|5.
|Краковия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|54
|6.
|Заглембе Любин
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|51
|7.
|Лех
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|49
|8.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|1
|2
|2
|10 - 12
|48
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