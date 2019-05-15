Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Погонь Щецин
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier Зрители: 3689
Пяст
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск
Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск
Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин
Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League Пяст 2:1 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 1:1 Пяст First League Пяст 0:0 Погонь Щецин First League
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|69
|2.
|Легия
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|67
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|64
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|57
|5.
|Краковия
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|57
|6.
|Лех
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|52
|7.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|52
|8.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|49
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