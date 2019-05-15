Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Погонь Щецин
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3689
Пяст
0' 90'+10
26
Jakub
Bursztyn
2
Бартковски
Якуб
40
Sebastian
Walukiewicz
23
Фойут
Ярослав
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
14
Дрыгас
Камил
27
Sebastian
Kowalczyk
10
Радослав
Маевски
17
Кожуль
Звонимир
11
Беньямина
Суфиан
1
Шматула
Якуб
5
Петровски
Марцин
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Mikkel
Kirkeskov
20
Кончковски
Мартин
3
Йодловец
Томаш
6
Хэйтли
Том
10
Patryk
Dziczek
17
Валенсия
Хоэль
9
Пажишек
Пётр
Погонь Щецин
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Ход матча

63'
 
Бадиа Жерар
Йодловец Томаш
68'
Santeri Hostikka
Sebastian Kowalczyk
 
78'
Фронччак Адам
Беньямина Суфиан
 
80'
 
Pawel Tomczyk III
Пажишек Пётр
87'
Гуаррочена Икер
Радослав Маевски
 
89'
 
Феликс Хорхе
Кончковски Мартин

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск
Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск
Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин
Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса
Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League Пяст 2:1 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 1:1 Пяст First League Пяст 0:0 Погонь Щецин First League
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 6 5 1 0 9 - 2 69
2. Легия 6 2 1 3 5 - 5 67
3. Лехия Гданьск 6 1 1 4 7 - 13 64
4. Ягеллония 6 3 1 2 10 - 9 57
5. Краковия 6 3 0 3 6 - 6 57
6. Лех 6 2 3 1 8 - 7 52
7. Заглембе Любин 6 1 2 3 7 - 8 52
8. Погонь Щецин 6 1 3 2 10 - 12 49
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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