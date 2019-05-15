Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Ягеллония
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13573
Легия
0'
27' Желтая карточка
Столярски Павел
1:0
28' Гол в свои ворота
Ветеска Матеуш
32' Желтая карточка
Енджейчик Артур
58' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
79' Желтая карточка
Zoran Arsenic
90' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
90'+7
29
Сандомерски
Гжегож
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
9
Новиковас
Арвидас
26
Поспишил
Мартин
12
Гильерме
Хауберт
98
Patryk
Klimala
30
Radoslaw
Majecki
41
Столярски
Павел
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
14
Глоушек
Адам
7
Антолич
Домагой
26
Кафу
Карлуш
20
Вешович
Марко
53
Шиманьски
Себастьян
21
Нодь
Доминик
22
Хямяляйнен
Каспер
Ягеллония
4-2-3-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Столярски Павел
28'
Ветеска Матеуш
1:0
32'
 
Енджейчик Артур
51'
 
Карлитос Карлос
Столярски Павел
58'
Гильерме Хауберт
 
62'
Martin Adamec
Полетанович Марко
 
64'
 
Jaroslaw Niezgoda
Антолич Домагой
65'
Вуйцицки Якуб
Гильерме Хауберт
 
77'
Bartosz Kwiecien
Patryk Klimala
 
79'
Zoran Arsenic
 
85'
 
Радович Мирослав
Хямяляйнен Каспер
90'
 
Ветеска Матеуш

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония
Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия
Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Ягеллония Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 6 5 1 0 9 - 2 69
2. Легия 6 2 1 3 5 - 5 67
3. Лехия Гданьск 6 1 1 4 7 - 13 64
4. Ягеллония 6 3 1 2 10 - 9 57
5. Краковия 6 3 0 3 6 - 6 57
6. Лех 6 2 3 1 8 - 7 52
7. Заглембе Любин 6 1 2 3 7 - 8 52
8. Погонь Щецин 6 1 3 2 10 - 12 49
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ветеска Матеуш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    27'
    Столярски Павел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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