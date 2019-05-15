Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Ягеллония
1:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 13573
Легия
27' Желтая карточкаСтолярски Павел
1:0
28' Гол в свои воротаВетеска Матеуш
32' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
58' Желтая карточкаГильерме Хауберт
79' Желтая карточкаZoran Arsenic
90' Желтая карточкаВетеска Матеуш
17
Рунье
Иван
14
Глоушек
Адам
26
Кафу
Карлуш
21
Нодь
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Глоушек АдамЗащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
27'
28'
1:0
32'
58'
79'
90'
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =3 -8Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония
Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия
Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|69
|2.
|Легия
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|67
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|64
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|57
|5.
|Краковия
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|57
|6.
|Лех
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|52
|7.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|52
|8.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|49
Загрузка...