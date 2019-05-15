Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Лех
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7516
Лехия Гданьск
0'
1:0
59' Гол в свои ворота
Августин Блажей
68' Желтая карточка
Mateusz Sopocko
1:1
70' Гол
Мак Михал
71' Желтая карточка
Бурич Ясмин
74' Желтая карточка
Mateusz Skrzypczak
81' Желтая карточка
Мак Михал
2:1
90' Гол
Йевтич Дарко
90' Желтая карточка
Гараслин Лукаш
90'+9
1
Бурич
Ясмин
2
Гумни
Роберт
26
Яницки
Рафал
13
Вуядинович
Никола
77
Томасик
Пётр
37
Васьелевски
Марцин
6
Тралка
Лукаш
20
Mateusz
Skrzypczak
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
32
Гюткьяр
Кристиан
1
Аломерович
Златан
3
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
36
Tomasz
Makowski
35
Лукашик
Даниэль
9
Patryk
Lipski
8
Мак
Михал
28
Пайшау
Флавиу
29
Mateusz
Zukowski
Лех
4-4-1-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

57'
 
Гараслин Лукаш
Mateusz Zukowski
59'
Августин Блажей
1:0
62'
Krzysztof Kolodziej
Гюткьяр Кристиан
 
66'
 
Mateusz Sopocko
Patryk Lipski
68'
 
Mateusz Sopocko
69'
Клупс Тымотеуш
Васьелевски Марцин
 
70'
1:1
Мак Михал
(Младенович Филип)
71'
Бурич Ясмин
 
74'
Mateusz Skrzypczak
 
81'
 
Мак Михал
81'
 
Витория Стивен
Мак Михал
85'
Filip Marchwinski
Mateusz Skrzypczak
 
90'
Йевтич Дарко
2:1
90'
 
Гараслин Лукаш

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия
Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия
Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Лех: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса
Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 6 5 1 0 9 - 2 69
2. Легия 6 2 1 3 5 - 5 67
3. Лехия Гданьск 6 1 1 4 7 - 13 64
4. Ягеллония 6 3 1 2 10 - 9 57
5. Краковия 6 3 0 3 6 - 6 57
6. Лех 6 2 3 1 8 - 7 52
7. Заглембе Любин 6 1 2 3 7 - 8 52
8. Погонь Щецин 6 1 3 2 10 - 12 49
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...