Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Лех
2:1
Конец матча
Стадион: ИНЕА Зрители: 7516
Лехия Гданьск
1:0
59' Гол в свои воротаАвгустин Блажей
68' Желтая карточкаMateusz Sopocko
1:1
70' ГолМак Михал
71' Желтая карточкаБурич Ясмин
74' Желтая карточкаMateusz Skrzypczak
81' Желтая карточкаМак Михал
2:1
90' ГолЙевтич Дарко
90' Желтая карточкаГараслин Лукаш
26
Яницки
Рафал
77
Томасик
Пётр
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
25
Налепа
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Egi Vikri
-
19 Karol Fila
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
59'
1:0
68'
70'
1:1
71'
81'
90'
2:1
90'
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +7 =4 -9Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия
Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Лех: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|69
|2.
|Легия
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|67
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|64
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|57
|5.
|Краковия
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|57
|6.
|Лех
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|52
|7.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|52
|8.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|49
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